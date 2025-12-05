El Espanyol cae eliminado ante un 2ª Federación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Fracaso mayúsculo del Espanyol. El equipo blanquiazul, con muchos jugadores poco habituales en el once titular, dijo ayer adiós a la Copa del Rey después de un partido horroroso, consumándose así una de las grandes sorpresas.

Naufragó el equipo perico ante un Segunda Federación, un Atlético Baleares que mereció la gesta firmada gracias a un gol de Tovar, el mismo que dio el pasado domingo la victoria a su equipo ante el Atlètic Lleida en el Camp d’Esports, y a su gran trabajo defensivo, siendo superior a todo un Primera. Los de Manolo González ni siquiera gozaron de una ocasión clara en todo el partido ni inquietaron al meta balear. Esta eliminación supone un duro golpe para un equipo que está en zona europea en la Liga y que tenía depositadas muchas esperanzas en la Copa.

Celta, Valencia y Rayo Vallecano pasan ‘in extremis’

Otros tres equipos de Primera división se salvaron de la eliminación ‘in extremis’. El Celta necesitó de la tanda de penaltis para superar al Sant Andreu (1-1), mientras que el Rayo Vallecano y el Valencia salvaron los muebles al ganar en la prórroga por 1-2 al Real Ávila, de Segunda RFEF, y al Cartagena, de Primera RFEF, respectivamente. El Sabadell no pudo ante el Deportivo (0-2).