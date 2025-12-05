Lleida se proclama campeón de España de clubes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlas by Golf Lleida, el equipo del Raïmat Golf Club, se ha proclamado campeón de España por clubes al adjudicarse el título en el Circuito Profesional de los Nin3R Games, un formato innovador que se ha estrenado en las instalaciones de Isla Canela, en Huelva. “Es un éxito muy importante que da a conocer a nivel estatal al club y a Lleida”, valoraba ayer José Ramón Gabás, presidente del Raïmat Golf Club. “Hacía tiempo que Lleida no destacaba a nivel estatal y ser campeones de España es una gran gesta que pone a Lleida en el mundo del golf estatal”, añadía el presidente del club leridano.

El equipo leridano que ha logrado este gran éxito ha estado formado por Gerard Piris, Àlex Esmatges, Emilio Cuartero, Carlos Pigem y José Luis Adarraga, con el refuerzo de Joel Moscatel, jugador profesional con tarjeta en el prestigioso DP Worl Tour, que suplió la ausencia de Pigem en la final, aunque éste se mantuvo en todo momento en contacto con el equipo, al que apoyó en los momentos más complicados.

La gran final de la competición, que se ha estrenado este año, contaba con los ocho mejores equipos clasificados y, en las instalaciones de Isla Canela Links, en Huelva, se ha consolidado como la cumbre del golf profesional por clubes a nivel estatal. El equipo Atlas by Golf Lleida se impuso al resto de equipos que llegó a la gran final, disputada en el espectacular formato Match Play, superando todas las eliminatorias.

En este desafiante formato, en el que la frialdad y el acierto son esenciales, brilló especialmente Gerard Piris. Su liderazgo en el campo y su capacidad para cerrar partidos bajo la máxima presión, le valieron, además, ser reconocido como el MVP del torneo.

La victoria del equipo Atlas by Golf Lleida es también un triunfo de sus patrocinadores, cuyo apoyo, destacaron desde el club leridano, es fundamental para la participación de los jugadores en un circuito de élite estastal. El equipo extiende su agradecimiento a las firmas Atlas Energia, Banasegur, Franquicies Financieras, Residencia Bellpuig, Bar Gilda, Golf Lleida y Rebolf como marca de ropa de golf que ha vestido al equipo todo este año.