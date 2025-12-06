El Barça defiende el liderato hoy ante el Betis

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona, que se aupó al liderato de LaLiga el pasado fin de semana y lo mantuvo el martes con la victoria ante el Atlético de Madrid (3-1) en la jornada adelantada por la Supercopa, tendrá hoy (18.30) otra exigente prueba para defenderlo en La Cartuja de Sevilla. Allí le espera el mejor Betis del curso –es quinto–, relanzado por su triunfo en el derbi ante el Sevilla (0-2) y con su pase a la siguiente ronda de la Copa.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho por la victoria ante el Atlético. “Dimos un paso adelante realmente fantástico, se demostró que cuando estamos bien conectados, en la posición correcta y cada jugador es como una unidad, entonces todo está bien, así que tenemos que seguir jugando a este nivel, pero jugando como un equipo, jugando juntos, unos para otros, esto es lo que quiero ver”, explicó.

El entrenador alemán también celebró cómo se vivió este triunfo ante el conjunto rojiblanco. “Es algo que vimos también la pasada temporada. El mejor momento para volver a nuestro mejor nivel fue el martes contra un equipo fantástico como el Atlético. Estoy muy contento y también agradezco mucho lo que vi después del partido”, subrayó. Ahora, espera, “como siempre”, otro encuentro duro ante el conjunto verdiblanco, que “también tiene un equipo fantástico”. “Tiene mucha calidad individual, así que es lo mismo que el martes pasado contra el Atlético”, remarcó el técnico azulgrana.

“Tenemos que demostrar lo buenos que somos. Estamos de buen humor y lo he notado en el entrenamiento. Es bueno conseguir esta gran victoria contra el Atlético. También se nota que hay más confianza y tenemos que demostrarlo mañana”, añadió. Uno de los motivos de la mejora puede estar en la vuelta al equipo de Raphinha. “He dicho muchas veces que Rafa es un jugador muy importante para nosotros y ha demostrado por qué. Su intensidad en el partido para recuperar el balón, pero también con él es realmente enorme para nosotros y tenerlo en el equipo es muy, muy importante”, valoró.

Eric Garcia renueva con el club azulgrana hasta 2031

Eric Garcia (Martorell, 2001) ha renovado su contrato con el FC Barcelona por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031, según anunció ayer la entidad azulgrana. La firma se llevará a cabo el próximo jueves, día 11, a las 13:30. Eric Garcia, un producto de La Masia, tenía diferentes ofertas para abandonar el club azulgrana, una de ellas procedente del PSG entrenado por Luis Enrique, pero ha decidido aceptar la renovación. El canterano es el jugador más utilizado por Hansi Flick en este inicio de curso.

Para Laporta ha vuelto un Barça “ganador”

Joan Laporta dijo ayer, en el discurso en la tradicional comida de Navidad con los medios de comunicación que, cuatro años y medio después, “ya se puede decir” que el Barça es un equipo “ganador”. “Hemos hecho un equipo muy competitivo, el trabajo de Deco y de la comisión deportiva ha sido fundamental. La Masia es el centro de este proyecto deportivo. Nos gusta la mezcla de jugadores hechos en casa y jugadores de otras culturas futbolísticas. Ya se puede decir que es un proyecto ganador. Hemos ganado dos Ligas, dos Supercopas de España y dos Copas del Rey”, destacó.

Agotada la mascota de peluche del club

El Barcelona puso ayer a la venta la mascota del club en formato de peluche, que presentó en un acto en el Barça Immersive Tour. Los socios tenían prioridad, en un acto exclusivo, y la mascota, a un precio de 34,99 euros, se agotó en diez minutos. El club la volverá a poner a la venta en las tiendas oficiales y la web.