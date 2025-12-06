El Hiopos busca la reacción

El Hiopos Lleida afronta hoy (19.00) en el Barris Nord un compromiso de máxima exigencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para recuperar la imagen perdida en las últimas jornadas. El conjunto de Gerard Encuentra llega herido después de encadenar dos derrotas, la última, ante el Murcia, especialmente dolorosa por ser la más abultada de la historia del club en casa. Pero si algo ha demostrado este Hiopos es su capacidad para rebelarse ante las adversidades y dar su mejor versión ante los grandes. Ya lo hizo contra el Barça y el Baskonia, a quienes logró tumbar con actuaciones de enorme personalidad.

Quizás esas victorias, como reconoció ayer su técnico en rueda de prensa, han distorsionado un poco la verdadera realidad del equipo. “Comenzamos muy bien y quizás creamos unas expectativas que no son las reales. Ganar al Barça y Baskonia hizo pensar en algo más, pero nuestra realidad es no bajar”, aseguró Encuentra, que pidió no caer en el dramatismo por estas dos derrotas seguidas. “No hay que dramatizar. Tenemos que entender que somos un equipo de la zona baja y cuanto antes nos lo pongamos en la cabeza mejor. Quizás el inicio ha sido engañoso, hemos ganado algunos partidos que han sobredimensionado nuestra realidad y han creado unas expectativas alejadas de ella. Recuerdo unas declaraciones al inicio de temporada de Oriol Paulí en las que decía que nuestro objetivo era no sufrir tanto como el año pasado; pues yo estoy preparado para sufrir igual o más, y la gente tiene que estar preparada para sufrir igual o más, porque la Liga ACB es durísima”, aseveró. Encuentra fue más allá e hizo una radiografía de su plantilla. “Grandes nunca lo hemos sido, esa es la realidad, y diría que tenemos media plantilla que viene de la LEB, como Cameron, Golomán, Millán, y Mikel y Atoumane como si lo fueran. No somos grandes, dentro de la Liga ACB somos todo lo contrario, somos pequeños”.

Una de las claves para esta mejoría pasa por recuperar su identidad. En este sentido, el técnico coincidió con Melvin Ejim, que el miércoles pedía recuperar esa esencia que llevó al equipo al éxito en este arranque de Liga. “Estoy de acuerdo con Melvin, tenemos que jugar con la máxima intensidad, luchando, que es lo que la gente pide, que nos vaciemos. Estamos preparados para sufrir igual o más que la temporada pasada”, destacó Encuentra, que tendrá la duda de Golomán.