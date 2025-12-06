El Vila-sana viaja con media plantilla de baja

El Patí Vila-sana afronta esta tarde (16.30) en Riazor un partido muy exigente, no tanto por la entidad del rival, un Coruña que es antepenúltimo en la tabla con 16 puntos menos que las leridanas, sino por las bajas con las que afrontará el duelo, que dejarán al técnico Lluís Rodero con solo dos rotaciones en pista. Y es que a las bajas ya conocidas de Laura Pastor –prevé que regrese a finales de enero–, Anna Salvat y Luchi Agudo –ambas están pendientes de pruebas médicas–, tampoco han viajado a tierras gallegas Gime Gómez, que ya no pudo jugar el sábado ante el Trissino en Champions al notar molestias en el pie operado, ni Elsa Salvanyà, esta por causas personales. Esta situación ha obligado a Rodero a convocar a la canterana Judit Ortega, además de Marta Cerrada, que ya es fija en las convocatorias del equipo desde que Salvat causó baja después de la Supercopa, al margen de Dai Silva, que tras jugar más de seis partidos ya no puede volver al filial y es jugadora del primer equipo a todos los efectos.

“Es la situación que tenemos que afrontar y lo haremos como siempre, con valentía y ganas de llevarnos los tres puntos, pero conscientes de que tendremos muy pocas rotaciones, por eso tendremos que plantear un partido con más calma y mucho más control”, señaló Rodero, que no cree que haya que motivar a las jugadoras. “Ya son conscientes de la situación y de que deben dar un paso adelante para paliar las bajas que tenemos”, añadió.

Después del duro golpe que supuso la derrota del pasado domingo ante el Coruña, uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia, el Alpicat afronta hoy (20.00) en la pista del Mieres, el otro equipo de la OK Liga que todavía no ha puntuado, un duelo crucial en el que la victoria es obligada, como reconocía ayer su entrenador, Mats Zilken. “Estamos en un momento muy delicado y necesitamos sacarnos de una vez por todas está losa que tenemos encima, por eso ganar en Mieres es obligado para seguir con opciones”, afirmó.

Zilken no ocultó que la derrota ante el conjunto gallego y en casa “fue un palo”, porque “era muy importante la victoria y se nos escapó siendo muy superiores al rival, pero no conseguimos marcar y así es muy difícil ganar los partidos”, reconoció el técnico, que incidió en la falta de efectividad: “Creamos muchas ocasiones pero no somos capaces de transformarlas, y cuando nos pasa, siempre aparecen los fantasmas de la derrota y eso nos perjudica mucho”, indicó.

Mieres y Alpicat llegan a la cita sin haber puntuado y con seis goles anotados, aunque en la faceta de tanto encajados, las asturianas han recibido casi el doble de goles que las leridanas, 66 a 34.