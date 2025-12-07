Derrota inapelable

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol cayó derrotado en casa ante el tercer clasificado, el Boadilla, en un partido que se mantuvo igualado hasta los primeros minutos del segundo periodo cuando las madrileñas se despegaron en el marcador hasta llegar al 24-29 final. Es la segunda derrota consecutiva de las leridanas, que pueden perder la décima plaza si hoy gana el Zaragoza.

El técnico leridano Iban Raigal destacó al finalizar el partido la calidad del rival, aunque alabó el buen trabajo de su equipo durante gran parte del partido. “La primera parte la hemos competido, es más, me atrevería a decir que ha sido nuestra, aunque hubiésemos llegado con el empate”, explicó Raigal. Sin embargo, los diez minutos iniciales de la segunda mitad resultaron fatídicos para los intereses del Lleida Handbol. “No han sido buenos. El hecho de que nos las quitaran con cuatro pérdidas seguidas y cuatro goles seguidos hizo que pasáramos de ir uno o dos abajo a seis abajo”, lamentó el técnico. De cara a los dos partidos que restan antes del parón, Raigal mantiene el “optimismo” pese a enfrentarse a cinco de los mejores equipos clasificados en la Liga.