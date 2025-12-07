Devastados

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida cayó derrotado en el campo del líder, el Poblense, por 3-0 en un partido que se puso muy negro en el minuto 21 con la inocente expulsión de Santana, que dejó a sus compañeros a merced de un equipo muy sólido y con la moral por las nubes que se mostró muy superior a los del Segrià. Estos, para más inri, viajaban con 16 jugadores, sin poder completar la convocatoria debido a las numerosas lesiones y sanciones.

Tras la séptima derrota en Liga, el Atlètic Lleida es último del grupo a falta de disputarse el resto de la jornada hoy donde la salvación podría quedar a siete puntos.

Hasta el minuto 20, el partido transcurrió sin acciones destacadas pero a partir de ahí, empezó el Via Crucis para el Atlètic Lleida. Primero avisaron en el 19 con un mano a mano donde el punta Prohens estrelló el balón a las piernas de Pau Torres. Seguidamente, llegó la condena para los leridanos en el ecuador del primer tiempo al quedarse con uno menos despues que Sanatana viera la doble amarilla. La primera en el minuto 12 por perder tiempo en un saque de banda, y la segunda en una entrada a destiempo al medio del campo.

Con la moral baja y ante un rival en estado de gracia, el guion estaba claro. En el 38, el Poblense inauguró el marcador con un remate de cabeza a placer de Prohens tras un centro lateral (1-0). Acto seguido, el Poblense se encontró con el segundo gol en el 44. Prohens le ganó la espalda a la defensa y fue claramente derribado por Lamin, que había entrado para ajustar el sistema tras la expulsión. Xesc Fullana, especialista, engañó a Pau Torres y mandó el balón a la escuadra (2-0).

El segundo tiempo se trataba más de un ejercicio de orgullo y carácter que de un escenario con puntos en juego. De hecho, Lamin fue sustituido por Alya Camara y Ortega, pivote, pasó a jugar al central donde cumplió con coraje, al igual que Boris Garrós, que fue más útil en defensa que en ataque, huérfano de balones en la zona ofensiva. Aún así, los leridanos jugaban la segunda parte sin orden táctico ni con las posiciones definidas, todo se basaba en tapar los espacios que generaba el Poblense, sin importar la posición natural del jugador. Con el único objetivo de no salir de Mallorca con una derrota abultada ni con más lesiones ya que al inicio del segundo tiempo, Nico Magno se sumó a la enfermería.

En el 72 llegó la única ocasión para el Atlètic Lleida cuando Campins, que jugaba en su localidad natal de Sa Pobla, controló un centro dentro del área pero en el mano a mano estrelló el disparo en el pecho del meta Sabater.

A pesar de que el encuentro bajó pulsaciones, el Poblense hizo el tercero cuando Peñafort remató a placer en el segundo palo (3-0). Así terminó el calvario para un equipo que tiene que empezar a cambiar muchas cosas para lograr una salvación que cada semana se aleja más. Quién sabe si uno de los primeros cambios para mejorar la dinámica llega en el banquillo.