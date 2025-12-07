Doble regreso triunfal

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Hay un dicho popular que reza: “Como en casa, en ningún sitio”. El AEM volvió ayer a su preciado Recasens, que se convirtió otra vez en un fortín, y pudo materializar su segundo triunfo liguero, el primero en casa. Las leridanas mostraron su mejor versión del año y se impusieron por 1-0 al Atlético de Madrid B con un solitario tanto de Marta Charle, en un triunfo vitalpara recortar distancias con la salvación.

El que también regresó a casa fue Rubén López, quien se sentó de nuevo en el banquillo leridano y se estrenó de la mejor forma posible en esta nueva etapa al frente del equipo. El de Barcelona le imprimió su sello personal a una plantilla que parece haberse adaptado a la perfección a su estilo y no le cedió ni un centímetro a un Atlético anulado. Las azules ganaron por la mínima y mostraron una solidez defensiva sin precedentes esta temporada. Fue como viajar de nuevo al curso pasado. A pesar del triunfo, el AEM no dejará de ser colista. Eso sí, consigue una inyección de energía enorme para cerrar la primera vuelta de la mejor forma posible.

En el partido, el AEM saltó al terreno de juego con un 4-2-3-1 y muchas ganas de empezar con buen pie la nueva etapa de Rubén López en el banquillo. La intensidad fue innegociable para un equipo que se sintió muy conectado con una grada que presentó una entrada destacable. Los primeros minutos fueron un monólogo. La presión del AEM y el buen hacer de Inés y Noe en el doble pivote cortocircuitó a un filial colchonero incapaz de equipararse físicamente con las locales. De tanto presionar y quererlo, en el minuto 13 llegó el premio. Charle recibió un balón en el vértice del área y con un potente disparo al palo corto venció a De Isidro. Se estrenaba el AEM en casa y también una Marta Charle que marcó su primer tanto con la camiseta leridana.

Tras el tanto, el AEM no levantó el pie del acelerador. Allí donde intentaban ir las de Lydia Vizcaíno, siempre se topaban con una camiseta azul. La presión fue incansable y tras una recuperación alta, Evelyn armó un potente disparo que De Isidro envió a córner. Poco después, en el minuto 34, Nora remató un córner y De Isidro volvió a aparecer para evitar que las leridanas pudieran ampliar su renta y mandar el partido al descanso con una ventaja mínima del conjunto del Segrià.

En la reanudación, el guion fue el mismo. El AEM dominaba y su rival se dedicaba a achicar agua. Aun así, con el discurrir de los minutos y empujado por las urgencias, el Atlético de Madrid B empezó a controlar la posesión. Las de Rubén López dieron un paso atrás y dejaron jugar un poco más a su rival, pero la intensidad en campo propio fue innegociable. Su solidez defensiva le siguió complicando mucho las cosas a un conjunto madrileño que tuvo muy pocas oportunidades de peligro. La más clara llegó en el 57 con un córner efectuado por Barrios, que a punto estuvo de sorprender a una Lucía Alba que resolvió muy bien. Más tarde, en el 68, Gabriela disparó muy escorada, pero no pudo vencer a una guardameta local que volvió a mostrarse muy sólida. Con el Atlético cada vez más presente en campo rival, el AEM se mostró mucho más reactivo. Las locales salían al contragolpe con una velocidad endiablada y así se toparon con buenas oportunidades para aumentar su ventaja. Sin embargo, ni Cintia, incapaz de rematar, ni Evelyn, que no encontró portería, pudieron anotar el gol de la tranquilidad. De hecho, nadie lo anotó y tras un añadido muy tenso en el que las leridanas defendieron con todo, terminaron asegurando su primer triunfo en casa. Una victoria emocional y muy importante que demuestra que como se juerga en casa, no se juega en ningún sitio.