Empate agónico del Mollerussa contra el Vilanova i la Geltrú (1-1)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El equipo del nuevo entrenador mollerussenc Manel Cazorla, quien ha debutado hoy con los del Pla d'Urgell en los banquillos, se han enfrentado contra un gran Vilanova i la Geltrú, quién ha sido el dominador del juego y ha abierto la lata en el 71’, obra de Frutos. En los últimos minutos de partido, Pariente ha puesto el empate con un chute raso, en esta jornada 13 de Tercera Federación.

El Mollerussa ha empatado uno a uno en casa contra unos visitantes que han hecho a un partido muy serio. Los locales han tenido algunas ocasiones, pero no ha encontrado el acierto hasta, prácticamente, la última del partido. El juego, sin embargo, ha pasado por los pies de los de Genís Sampietro, que han sido los que han propuesto más ocasiones en ataque.

El partido ha empezado con un Vilanova i la Geltrú muy activo, intentando crear peligro desde el primer minuto. Los visitantes han tenido la posesión y el control del juego, saliendo a la perfección desde detrás y plantados en campo rival. Los de Cazorla, sin embargo, se han repuesto del dominio de los del Penedès con algunas acciones ofensivas como una clara que ha tenido Scuri. Sin embargo, Batalla ha tenido que parar un uno contra uno ante Stephan en el último minuto del primer tiempo. El árbitro del partido, Morros Monge, ha silbado el camino a los vestuarios con tablas a cero en el marcador. En esta primera mitad, aunque los de Cazorla se han repuesto, los visitantes han sido superiores.

La segunda mitad ha iniciado con un Mollerussa eléctrico que lo probaba en los primeros instantes, pero el Vilanova i la Geltrú ha vuelto a dominar el ‘match’ al paso de los minutos. El partido ha aflojado el ritmo que se había mostrado en la primera parte. La defensa del Molle ha tenido que hacer esfuerzos por detener los diferentes ataques que ha propuesto un fresco Pol que había entrado hacía pocos minutos. A falta de unos treinta minutos, ha habido alternancia en la posesión de un juego que ha sido más frenado y lente. El jugador que lo ha intentado más por los locales ha sido el mismo Scuri, quién había realizado la jugada de peligro al 37’ de la primera.

Sin embargo, en una jugada por la izquierda de un Zourdine que también tenía las piernas frescas, ha recortado cabeza dentro y ha podido encontrar a Frutos. Este ha rematado la pelota y, con dudas de todo el mundo, Morros Monge ha señalado un gol que parecía que no había entrado del todo, pero el colegiado ha indicado que sí.

El Vilanova i la Geltrú era quien merecía el segundo, pero un chute raso en el palo izquierdo del portero rival, obra de Pariente, después de un saque lateral y una centrada de Joel, ha puesto el empate final en el marcador. Este punto le sirve al Mollerussa para ponerse en 2 del Cerdanyola, quien no ha sumado hoy en casa contra el Manresa.

El próximo 14 de diciembre a las 17 h, el Mollerussa visitará el Camp d'Esports para disputar el 'match' contra el Lleida CF, en un partido crucial por la zona baja por parte de los dos equipos leridanos, que hoy han empatado a uno, contra el Vilanova i la Geltrú y el San Cristóbal, respectivamente.