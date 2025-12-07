Por muy poco

El Hiopos Lleida encajó ayer su tercera derrota seguida en Liga, pero lo hizo de una forma mucho menos dolorosa que las dos anteriores, ante UCAM Murcia y Manresa. En un partido que parecía volver a caer de forma amplia a favor de su oponente, ayer Unicaja, el equipo de Gerard Encuentra se revolvió contra la adversidad y estuvo a un solo punto de remontar una desventaja de 15 puntos en la mitad del tercer cuarto (88-89). Tras una primera mitad en la que la energía en defensa parecía insuficiente para frenar a un Unicaja mucho más talentoso (37-51), el Hiopos sacó toda la energía que llenó al Barris Nord de ilusión en el arranque de temporada y tuvo opciones para ganar. Pero cuando más importaba, Walden y Paulí fallaron dos tiros libres que, sumados a un arbitraje muy fallón, dejaron la remontada en solo un intento. Un intento, eso sí, que permitió que la afición saliera del pabellón con la cabeza alta y el orgullo intacto.

Para olvidar rápido el borrón ante UCAM, el Hiopos recuperó la enorme energía que le caracteriza en defensa, imprescindible para contener la inagotable fuente de recursos que es la plantilla de Unicaja. Así, los primeros minutos fueron vibrantes (11-6). Ibon Navarro introdujo rápido los cambios, pero mantuvo a Kalinoski, el encargado, con nueve puntos, de que el partido llegara empatado a 11 a los cinco minutos. Tras un breve respiro, ya con la rotación completa, ambos equipos volvieron a la carga y la igualdad reinó hasta la primera pausa (20-21), con un Unicaja que siempre encontraba triples y un Hiopos que atacaba la pintura.

El equipo visitante logró, de la misma forma, su primera distancia con un parcial de 0-8 (22-29). Y, si en el primer cuarto Kalinoski sacó de quicio a los leridanos, en el segundo apareció Balcerowski (19 puntos) en la pintura. A base de triples y acciones de su pívot, Unicaja iba cogiendo distancia en el marcador, mientras el Hiopos se hacía pequeño. Sin bajar nunca el ritmo, el equipo andaluz anotó 30 puntos en el segundo cuarto para llegar al descanso catorce puntos arriba (37-51) ante un Hiopos que volvía a ver como su rival castigaba desde la larga distancia y no tenía armas para reaccionar (1/7 en triples por el 8/21 rival en el primer tiempo).

El conjunto leridano recuperó la energía defensiva para arrancar la segunda mitad, pero siguió con una alarmante timidez en ataque, lo que hizo que el inicio displicente del rival, en vez de reducir la distancia, la aumentara a una máxima ventaja de 15 puntos (43-58). Pero lo que parecía la estocada final, solo fue el inicio de un ilusionante ejercicio de fe. Sin Batemon, que no reapareció, pero con un Ejim espectacular (17 puntos ante su exequipo) y tras un triple de Paulí, el Hiopos se situó a diez puntos (48-58) y prendió la llama del Barris Nord.

Pese a un triple de Perry (49-62), la llama volvió a encenderse y, en un abrir y cerrar de ojos llegó un parcial de 15-3 que dejó al equipo leridano a un punto (64-65). Los triples habían empezado a entrar, el ataque visitante estaba cortocircuitado y Encuentra había encontrado su quinteto (con Walden, Paulí, Millán, Ejim y Krutwig) para arrancar el último cuarto 66-69. Los últimos diez minutos fueron de pura tensión y, pese a que Unicaja se distanció (73-80), el equipo leridano estaba convencido de que podía llevarse el triunfo, aunque claro estaba que sería muy difícil. El primer gran escollo era el rival, al que no le tembló el pulso para mantenerse cinco puntos por delante para entrar al último minuto (83-87). El segundo, fueron los árbitros. Para culminar una actuación muy cobarde, eliminaron a Ejim por una falta en ataque rigurosa y después a Agada por otra infracción discutible.

Aun así, dos buenas defensas permitieron que Walden y Paulí disfrutaran de tiros libres para dejar el partido vivo. Pero ambos fallaron un lanzamiento (85-87) y Agada un triple para empatar, mientras que Perry no erró sus dos tiros para asegurar una victoria (85-88), que Shurna redujo con un triple sobre la bocina (88-89).