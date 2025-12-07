El Robles Lleida suma la tercera victoria

Publicado por redaccióN Creado: Actualizado:

El Robles Lleida consolida su trayectoria ascendente las últimas jornadas en la Liga Femenina 2 después de conseguir la tercera victoria de la temporada 2025. Las leridanas han superado al CB Arxil por 77-68 en un enfrentamiento disputado en el pabellón Barris Nord, donde el equipo local ha demostrado solidez defensiva y una gran gestión de los momentos clave del partido para mantener la ventaja hasta el final.

Desde el silbato inicial, las jugadoras del Robles Lleida han impuesto un ritmo intenso en defensa que ha marcado la dinámica del primer cuarto. A pesar del equilibrio en los primeros compases, las leridanas han ido construyendo su juego con paciencia, encontrando buenas opciones ofensivas que han cristalizado en una ventaja de 19-11 al final del primer periodo. El conjunto gallego, por su parte, sólo ha podido responder con acciones aisladas sin continuidad.

En el segundo cuarto, la circulación de pelota y el criterio en ataque han permitido al Robles Lleida mantener el control del partido. Esta buena dinámica ofensiva ha sido clave para sumar en momentos decisivos, cerrando esta fase con uno parcial de 14-19 favorable a las locales que ha ampliado la diferencia en el marcador antes de llegar al descanso.

Claves defensivas y control del ritmo

La segunda parte ha empezado con las leridanas dominando las posesiones largas y limitando las transiciones del CB Arxil. Las buenas secuencias defensivas y el aprovechamiento de las pérdidas rivales han sido determinantes para que el Robles Lleida encaminara el tercer periodo con solvencia, llegando con una ventaja de 53-44 que empezaba a ser significativa.

Final controlado sin sustos

En los últimos diez minutos, el conjunto dirigido por Ruben Petrus ha sabido mantener la iniciativa y el control del tempo del partido. A pesar de los intentos del CB Arxil para recortar diferencias, el dominio del rebote y la buena selección de lanzamientos han sido fundamentales para evitar cualquier sorpresa en los minutos decisivos. Finalmente, el marcador ha reflejado la superioridad local con uno 77-68 que confirma el buen momento del equipo.