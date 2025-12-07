Sexto puesto de Carrasco

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) se clasificó ayer en sexta posición en la final de los 200 estilos de los Campeonatos de Europa de natación de piscina corta que se disputan en Lublin (Polonia). Su tiempo fue de 2:07.90, ligeramente inferior al que había conseguido en semifinales (2:07.99) y que le valió para meterse en la final llevándose la última plaza. Pero en la final su rendimiento fue notable y logró superar a dos rivales que llevaban mejor tiempo de las semifinales como la italiana Anita Gastaldi (2:07.94) y la eslovaca Tamara Potocka (2:09.77).

El oro fue para la neerlandesa Marrit Steenbergen, que deslumbró con un imponente 2:01.83, marca inalcanzable para el resto de competidoras. La plata se la adjudicó la irlandesa Ellen Walshe (2:04.78) y el bronce quedó en manos de la israelí Anastasia Gorbenko (2:05.32).

La competición, sin embargo, no ha concluido para Emma Carrasco. Hoy la leridana afronta las eliminatorias de los 400 estilos a partir de las 10.00, una prueba donde se siente especialmente cómoda por su capacidad de mantener ritmos sostenidos y su versatilidad en los cuatro segmentos. Si logra clasificarse, disputará la final por la tarde, desde las 19.00.

Oro de Hugo González

Por su parte, Hugo González sumó la tercera medalla de oro para la delegación española (al título de Carmen Weiler en los 200 espalda se le unió el oro de Carles Coll en los 200 braza) en estos Europeos, tras imponerse ayer en la final de los 200 metros estilos. González, que se impuso con un tiempo de 1:51.39 minutos, aventajó en 66 centésimas al a italiano Alberto Razzetti, que se colgó la plata con una marca de 1:52.05. Completó el podio el turco Berke Saca que logró el bronce con un registro de 1:52.25 minutos, 86 centésimas más que el nadador español.