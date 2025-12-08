Triunfo ante un rival directo

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Robles Lleida encadenó su segundo triunfo imponiéndose al Arxil, un rival directo. El arranque fue impecable: un primer cuarto sólido, sustentado en un gran acierto desde el triple y en varios robos fruto de la presión alta, permitió a las locales correr el contraataque y abrir la primera brecha seria del partido (19-11).

En el segundo cuarto, sin embargo, el Arxil logró imponerse en el parcial, pero el Robles conservó la renta gracias al colchón creado en el inicio del periodo. Aunque el tramo no fue tan brillante y costó más encontrar fluidez, las leridanas se marcharon al descanso todavía por delante, 33-30. El tercer cuarto arrancó muy mal para el Robles. El Arxil llegó a ponerse por delante, pero el Robles reaccionó con carácter. Ajustó atrás, recuperó ritmo ofensivo y cerró un tramo notable que le permitió marcharse al último cuarto con nueve puntos de ventaja (53-44). El desenlace estuvo cargado de tensión. El último cuarto quedó marcado por tres técnicas pitadas al equipo local y dio opciones al Arxil para apretar el marcador. Aun así, el Robles acabó ganando por 77-68 y escala posiciones en la clasificación.