Albert Hermoso conquista su octava Copa del Rey

El jinete leridano Albert Hermoso firmó este fin de semana una brillante actuación al proclamarse doble campeón en las instalaciones de la finca Los Navazuelos, propiedad de la familia Botín en Majadahonda. Tras dos exigentes jornadas de competición, Hermoso se adjudicó tanto la Copa de SM el Rey de Concurso Completo (CCE) como la Liga Lincce 2025.

Montando a la yegua “Coca AA 24,37%”, Hermoso dominó el CCN3* gracias a una impecable regularidad en las tres pruebas que conforman el concurso completo. Firmó una doma de 28,8 puntos, completó un recorrido sin faltas en el salto y gestionó un sólido cross-country en el que solo sumó 2,4 puntos de penalización. Su registro de 31,2 puntos le permitió alzarse con la que ya es su octava Copa del Rey, un logro al alcance solo de los jinetes más laureados del país. El también leridano Marçal Piró, de Mollerussa, obtuvo una destacada quinta posición con «Eventing de Fay», cerrando la competición con 51,2 puntos.

El triunfo en Los Navazuelos sirvió además para coronar a Hermoso como ganador en la categoría 3* de la Liga Lincce 2025, que organiza la Real Federación Hípica Española.

El éxito nacional del jinete de Os de Balaguer se suma a un año especialmente brillante también en el plano internacional. Como seleccionador de Ecuador, cargo que ocupa desde 2022, Hermoso condujo recientemente al equipo ecuatoriano a un resultado histórico en los Juegos Bolivarianos disputados en Perú, donde lograron el oro por equipos y coparon las tres plazas del podio individual en concurso completo.

Éxitos internacionales

A nivel personal, Hermoso también celebró un nuevo podio internacional en octubre al ser tercero en el CCI3*-L del Centro Ecuestre de Pratoni del Vivaro, cerca de Roma, montando a su prometedora anglo-árabe “Coca AA 24,37%”, una yegua de siete años con la que encadena progresos notables. Este resultado representa un paso más en su aspiración de ir a una segunda cita olímpica, la de Los Ángeles 2028. Apenas un mes antes, fueron subcampeones en la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla, y a lo largo del año brillaron en Portugal.