El Atlètic Lleida muestra su “total confianza” en Gabri

Pese a la complicada situación deportiva que atraviesa el Atlètic Lleida, colista del grupo 3 de Segunda RFEF, con 11 puntos después de tres derrotas consecutivas, el club mantiene la “total confianza” en el entrenador, Gabri García, para sacar adelante la situación, calificada como “límite”. Así lo expresó ayer la entidad en un comunicado, en el que confirmó la continuidad del técnico de Sallent, muy cuestionado tras la última derrota el sábado ante el Poblense (3-0), además de anunciar que está valorando medidas excepcionales de seguridad de cara al partido de este sábado contra el Sant Andreu.

El Atlètic Lleida destacó que Gabri “no es el único responsable de la situación actual”, dándole también parte de la responsabilidad a la plantilla, tal y como ya hizo el propio técnico en rueda de prensa, cuando señaló que “algunos jugadores no están centrados en el club, pero tengo que usarlos porque no tengo más”.

Todo ello después de que Santana, habitual suplente, fuera expulsado por dos amarillas en un minuto y Lamine Diaby, que entró entonces para reconstruir la defensa, cometiera un penalti y volviera a ser sustituido en el descanso. De hecho, el equipo afrontó el choque con tan solo 16 jugadores, porque tenía 9 bajas, siete de ellas por lesión (Asier, Nil Sauret, Agüero, Samsó, Carlos Mas, Achraf y Bolado) y otras dos (Daouda y Alcalà) por sanción. Aunque recuperará a los dos sancionados para este sábado, la lista de ausencias seguirá siendo muy larga, porque Nico Magno abandonó el partido en Sa Pobla lesionado y Santana tendrá que cumplir un partido de sanción

Pese a todo, el club confirmó Gabri que se sentará en el banquillo frente al Sant Andreu y también que este martes comparecerá ante la prensa el director deportivo, Xavi Bartolo, para analizar la situación del equipo.

De cara al encuentro del sábado, la entidad anunció que lo considera “un partido de riesgo” y que mantiene contactos con “la RFEF y servicios de seguridad para plantear acciones preventivas para garantizar la seguridad y que el partido se dispute con normalidad”.

La entidad lo justificó diciendo que el encuentro viene precedido de “un clima de tensión” después de que el club barcelonés decidiera suspender un amistoso de pretemporada ante los leridanos por la lluvia de críticas en las redes sociales una vez se anunció por parte de su afición, históricamente hermanada con la del Lleida CF.

El Atlètic Lleida expresó ayer en su comunicado que fue algo “inédito, inadmisible y perjudicial para ellos”, mientras que el Sant Andreu expresó en X que “no aceptaremos ninguna criminalización generalizada de nuestra afición”.

Para incentivar la presencia de público, el club leridano regalará una entrada gratis a todos los abonados, que se podrán recoger de martes a jueves de 9.30 a 13.30 y en horario de tarde (17.00-20.00) también el jueves en el Camp d’Esports, presentando el carnet de socio.