Koundé salva al Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona logró una trabajada remontada por 2-1 ante el Eintracht Fráncfort en el regreso de la Champions al Spotify Camp Nou, en un partido que volvió a poner de manifiesto la irregularidad del equipo de Hansi Flick, pero también la capacidad de reacción que le permitió salvar una noche que se había complicado más de lo previsto. El gran protagonista fue Jules Koundé, autor de un improbable doblete de cabeza que corrigió un encuentro gris del conjunto azulgrana y un primer tiempo especialmente flojo del propio lateral francés.

El Barça entró al partido con un once lleno de novedades. Flick recuperó a Lewandowski, Raphinha y Fermín López en detrimento de Ferran Torres, Rashford y Bardghji, y mantuvo la apuesta por Eric García como mediocentro a pesar del regreso de Frenkie de Jong al banquillo. La propuesta inicial buscaba dinamismo por fuera y control por dentro, pero el Eintracht frustró desde el principio cualquier intento de fluidez con una defensa pegajosa, muy disciplinada y capaz de cerrar líneas sin desordenarse.

Ni Lamine Yamal ni Raphinha lograron desequilibrar en la primera mitad. Aun así, el Barça empezó con brío y hasta marcó un gol anulado por fuera de juego previo de Raphinha. Fue un espejismo. Poco a poco, las ideas se nublaron y el Eintracht detectó que podía hacer daño en las transiciones. La jugada del 0-1 llegó tras una pérdida de Lamine Yamal que permitió a Brown habilitar a Knauff. El atacante definió con calma ante Joan García y silenció un Camp Nou que empezaba a impacientarse no solo con el resultado, sino con las continuas dudas defensivas que el equipo sigue mostrando en este inicio de temporada.

El tanto descompuso al Barça: fallos en salida, malas decisiones en los últimos metros y una sensación de frustración general que incluso alcanzó a Pedri, habitualmente el faro creativo del equipo. Antes del descanso, el Eintracht acarició el 0-2. El Barça se marchó al vestuario necesitado de cambios urgentes. Flick respondió de inmediato: Rashford entró por Fermín. El inglés aportó movilidad, agresividad al espacio y capacidad de desborde, aunque el equipo salió dormido tras el descanso y encajó dos sustos importantes en apenas tres minutos. Parecía que la noche se derrumbaba, pero entonces surgió la figura inesperada de Koundé. Rashford colgó un centro con efecto desde la izquierda y el francés, incorporado al área, remató con contundencia para empatar el duelo y despertar a la grada.

El impacto emocional fue inmediato. En la siguiente acción, un potente disparo de Chaibi se estrelló en el larguero del Barcelona, un aviso que precedió el golpe definitivo: un centro de Lamine Yamal encontró de nuevo la cabeza de Koundé, que firmó el 2-1 y completó una remontada fulgurante de apenas tres minutos. Los dos goles, casi calcados, premiaron la agresividad ofensiva del lateral, que se rehízo así de un primer tiempo errático tanto en defensa como con balón. El segundo tanto dejó aturdido al Eintracht, que ya no supo si resistir como en el primer tiempo o buscar un empate que cada vez veía más lejano. El Barça, más suelto y confiado, generó ocasiones claras para cerrar definitivamente el partido. Finalmente, el Barça resistió y sumó una victoria que le permite mantenerse en la pelea por la clasificación directa a octavos de final.

“Como no meará colonia, le irá bien”

Pep Guardiola recomendó a Xabi Alonso, al que se enfrenta hoy y con el que compartió experiencias en el Bayern Múnich, que “mee con la suya”, sin dejarse influir en sus decisiones, convencido de que “como no meará colonia, le irá bien”, dijo recordando su propia historia con el Madrid, apelando a aquella rueda de prensa de 2010 en la que dijo sobre sí mismo que meaba colonia.

El Guadalajara, rival azulgrana en la Copa

Guadalajara-Barça (martes 16, 21.00), Talavera-Real Madrid, Atlético Baleares-Atlético de Madrid y Ourense-Athletic son los cuatro enfrentamientos más destacados de la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey.