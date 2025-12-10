Medallas para el CN Lleida y el CEN Balaguer en Sabadell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Sara Mateu (Club Natació Lleida) y Berta Sanmartín (Club Esportiu Natació Balaguer) brillaron con luz propia en el Campeonato de Catalunya Infantil de invierno, que se disputó entre el viernes y el domingo pasados en las instalaciones del Club Natació Sabadell, donde ambas nadadoras se colgaron medallas y lideraron a sus respectivos clubes.

Mateu confirmó su buen momento con seis finales y dos preseas –plata en 50 mariposa y bronce en 100 mariposa– que la situaron entre las nadadoras más destacadas del campeonato. Sanmartín, por su parte, firmó también una gran actuación para el CEN Balaguer, logrando la medalla de bronce en los 100 espalda, obteniendo además la mínima para el Estatal con un registro de 1:08.96, y cerró el certamen con un notable sexto lugar en los 400 estilos.

El CN Lleida redondeó su participación con una última jornada muy productiva. Logró cuatro plazas de finalista: dos para Sara Mateu, una para Emma Rojano y otra para Clàudia Mateu. Además, el relevo formado por Aroa Godoy, Emma Rojano, Sara Mateu y Maria Pujol consiguió un meritorio sexto puesto. En el balance global, a las seis finales de Mateu se sumaron la final de Clàudia Mateu, la de Emma Rojano y la de Maria Pujol, todas ellas actuaciones que refuerzan la solidez del proyecto formativo del club leridano.

En el CEN Balaguer, además del éxito de Berta Sanmartín, también destacó la progresión de Nil Masana, que finalizó duodécimo de Catalunya infantil de los nadadores nacidos en el 2012 en los 200 metros espalda, confirmando su crecimiento en pruebas de estilo. Los resultados del club balagariense permitieron cerrar el campeonato con satisfacción y optimismo.