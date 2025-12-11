La Catalana honrará a Simón Figueras, impulsor del voleibol en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Federación Catalana de Voleibol ha otorgado el Premio Legendario Vicens Puigdomènech 2025 a Simón Figueras, en reconocimiento a su extensa trayectoria y a su papel decisivo en la expansión de este deporte en Lleida. La propuesta partió del Balàfia Vòlei, heredero natural del proyecto que Figueras impulsó desde el Colegio Episcopal.

La presidenta del Balàfia Vòlei, Vanesa Ortega, destacó que “el voleibol de Lleida no se entendería sin él. Cambió el paradigma de este deporte en nuestra ciudad y demostró que, incluso desde un colegio y con pocos recursos, se puede crear un modelo de éxito”. Recordó que Figueras fue maestro del Episcopal e impulsor de una generación de oro que logró 3 títulos de España juveniles en 4 años y llegó a competir en la División de Honor. Por su parte, la presidenta de la Federación Catalana, Maribel Zamora, señaló que personas como Figueras “son un motivo de orgullo para el voleibol catalán” y agradeció al Balàfia Vòlei la presentación de la candidatura. El galardón se entregará el próximo miércoles día 17, en la Festa del Vòlei Català en Barcelona. Figueras no podrá asistir al hallarse en África, donde ejerce como misionero, y será Ortega quien recogerá el premio en su nombre.