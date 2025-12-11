La Seu presenta la edición de la Sant Silvestre más lúdica

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d'Urgell presentó ayer una nueva edición de la Cursa Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet, que este año llega a la decimoséptima edición. La concejalía de Deportes, que organiza la prueba, destacó que la de este año será la “más lúdica y festiva” de todas, con un programa de actividades para acompañar a los participantes. Entre las novedades destaca una sesión de calentamiento previo, dirigido por una entrenadora personal, que comenzará media hora antes de la salida (a las 16.30 horas), fijada en la plaza dels Oms.

La carrera estará amenizada por la Associació Tambuka de La Seu con una batukada. Al acabar la prueba, y gracias a la colaboración de los comercios de la calle Regència d’Urgell, donde finaliza la carrera, la iniciativa incluirá las precampanadas (18.30 horas), animación con DJ locales, y la entrega de premios, que este año reconocerá a la participante más joven, la más mayor, la más elegante y al disfraz más sorprendente. La Sant Silvestre empezará a las 5 de la tarde y tendrá un recorrido de 3.650 metros.