Cortés: "Pese a ser un derbi, son tres puntos como cada jornada"

Jordi Cortés, técnico del Lleida CF, afronta el derbi ante el Mollerussa con una mezcla de enfado y exigencia tras la derrota en entre semana ante el Camp Joliu, un partido que le “molestó aún más con las horas”. El técnico lamenta el “nivel muy bajo” de la primera parte y la “intensidad insuficiente” de la segunda, y avisa de que si el equipo repite esa versión “estará muy lejos de ganar”. Aun así, recuerda que el equipo venía de una buena línea en Liga y que “si jugamos como el día del Cornellà estaremos cerca de ganar; si hacemos lo del Camp Joliu, no”.

Cortés insiste que el duelo del domingo, pese a ser un derbi, “son tres puntos como los de cualquier jornada”, aunque reconoce que emocionalmente tendría impacto, porque “ganar sería la segunda victoria de la temporada y les pasaríamos en la clasificación”. Además de lo futbolístico, también celebró que "será un partido especial, porque tenemos muchos jugadores que han sido importantes en el otro equipo y es un premio para todos, sobre todo para dos grandes aficiones".

Del Mollerussa señala que, tras dos cambios de entrenador, es un rival “relativamente nuevo”, del que solo tienen una referencia con el actual técnico, Manel Cazorla, y del que espera un planteamiento más a la expectativa. Por ello, expresó que al Lleida le tocará desplegar una versión más "híbrida", porque "también nos encontramos mejor cuando no llevamos la iniciativa, aunque en casa hemos tenido tramos de hacerlo bien".

El técnico admite que la semana ha quedado alterada por las cargas de minutos del último encuentro, en el que varios futbolistas jugaron más de lo previsto, aunque confía en recuperarlos a tiempo. La única baja segura es Guido Ratto, que sigue lesionado. “Queremos recuperar sensaciones y ver la versión de casa”, resume Cortés, que fija un objetivo claro: “Competir y quedarnos los tres puntos”.