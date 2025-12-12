SEGRE
ARTES

Cuatro medallas para el Panther Team BJJ en Madrid

Los participantes del Panther Team BJJ en Madrid.

El Panther Team BJJ de Lleida consiguió cuatro medallas en la competición celebrada en Madrid del Abu Dabi Jiu-Jitsu Pro, una de las pruebas más destacadas del calendario internacional de Brazilian Jiu-Jitsu. El club leridano participó con el maestro Yones Orfi y dos alumnos, Sergio Colías y Amal El Haddadi, que consiguió dos medallas de oro de 49 kg, una en categoría Gi y la otra en No-Gi. Por su parte, Colías fue bronce en peso de 85 kg, también en categoría Gi, mientras que Orfi se colgó una plata en No-Gi, también en 85 kg. Con una nueva participación exitosa, el club leridano se sigue consolidando como un referente en el Jiu-Jitsy catalán, acumulando podios en distintas pruebas.

