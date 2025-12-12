Cuatro medallas para el Panther Team BJJ en Madrid

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Panther Team BJJ de Lleida consiguió cuatro medallas en la competición celebrada en Madrid del Abu Dabi Jiu-Jitsu Pro, una de las pruebas más destacadas del calendario internacional de Brazilian Jiu-Jitsu. El club leridano participó con el maestro Yones Orfi y dos alumnos, Sergio Colías y Amal El Haddadi, que consiguió dos medallas de oro de 49 kg, una en categoría Gi y la otra en No-Gi. Por su parte, Colías fue bronce en peso de 85 kg, también en categoría Gi, mientras que Orfi se colgó una plata en No-Gi, también en 85 kg. Con una nueva participación exitosa, el club leridano se sigue consolidando como un referente en el Jiu-Jitsy catalán, acumulando podios en distintas pruebas.