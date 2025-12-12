“En cualquier otro club, no estaríamos entrenando”

El segundo entrenador del Atlètic Lleida, Josep Maria Turull, reconoció antes de recibir al Sant Andreu que “en cualquier otro club, en la situación en la que estábamos, no seguiríamos entrenando”. Por ello, Turull, encargado de atender a los medios por una indisposición del técnico, Gabri García, dijo que la ratificación de la continuidad del cuerpo técnico “es un gesto que hay que agradecer”.

“Supongo que es porque ven un buen día a día. La verdad es que los entrenamientos son buenos y por circunstancias te has visto abocado a una situación límite”, con la necesidad urgente de sumar “cuatro o seis” puntos antes de acabar la primera vuelta.

De cara al duelo contra el Sant Andreu, que “tiene una de las mejores plantillas de la categoría” y un banquillo determinante, Turull dejó claro que “el partido tiene que estar vivo hasta el minuto 70 y, a partir de ahí, jugar nuestras cartas para poder ganarlo”.

El segundo entrenador reconoció que el estado físico de la plantilla sigue siendo frágil, ya que de nuevo no podrá completar la convocatoria, aunque Alcalá y Daouda regresan tras sanción. Ante los pocos efectivos, Turull expuso la necesidad de que “el plan de partido no se rompa tan pronto”. “Hay que controlar el ritmo del partido y evitar quedar expuestos ante un rival con muchos recursos para decidir”, explicó. Después de tres derrotas seguidas, reconoció que “las semanas no son cómodas”. Sin embargo, dejó claro que todo el ruido extradeportivo que envuelve el partido no ha afectado durante la semana: “Tenemos una situación deportiva muy complicada como para estar pendientes de lo que pasa fuera”, destacó.