Nace una nueva sección multideportiva en el Sícoris

Un proyecto comunitario- Sícoris XC360 quiere crear una comunidad activa dentro del club. En la foto, de izquierda a derecha, Miquel Piñol, Manel Mullor, Eduard Abella y Roger Canadell, durante la presentación de la nueva sección que tuvo lugar en las instalaciones del club. - SÍCORIS CLUB

El Sícoris Club ha creado la nueva sección Sícoris XC360, impulsada con el apoyo de Assegurances Xavier Canadell, con el objetivo de unificar en un solo proyecto las disciplinas de running, trail running, ciclismo y triatlón. La iniciativa busca ofrecer un espacio común para los aficionados a estos deportes, ampliar la actividad del club y reforzar su compromiso con la práctica deportiva. Entre las modalidades incluidas destaca el ciclismo, una de las disciplinas históricas del club que ahora se reactiva.

Según Roger Canadell, uno de los impulsores y miembro de la junta de la nueva sección, Sícoris XC360 se plantea como “un proyecto orientado a crear una comunidad activa y motivada mediante nuevas experiencias deportivas, sesiones de entrenamiento en grupo, salidas y retos adaptados a diferentes perfiles y niveles, además de charlas especializadas”. La junta la completan Miquel Piñol, Manel Mullor, Aurèlia Prats y Òscar Canadell.

La nueva sección, que sustituye a la antigua de Maratón, ya cuenta con más de un centenar de inscritos y está dirigida exclusivamente a los socios del club. Su primera actividad se celebra hoy sábado: una caminata popular por las instalaciones del Sícoris en la que cada kilómetro recorrido se convertirá en un euro destinado a La Marató de 3Cat. El lema de la actividad es: “Nos esforzamos, corremos y caminamos contra el cáncer”. El presidente del club, Eduard Abella, ha celebrado la puesta en marcha de esta nueva sección y ha anunciado la organización de varios eventos a lo largo del año, entre ellos la recuperación de la duatlón y la maratón de relevos, así como nuevas actividades que se presentarán próximamente.

Actualmente, el Sícoris Club cuenta con unos 4.100 socios y con un amplio conjunto de secciones deportivas que abarcan baloncesto, pádel, tenis, atletismo, piragüismo, ciclismo y gimnasia rítmica, entre otras disciplinas, así como culturales como la coral, el esbart dansaire o el Racó d’Art.