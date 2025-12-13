El liderato en juego

Telecable Gijón y Vila-sana se miden esta tarde (19.15) por el liderato en solitario del Grupo A de la Champions League, un duelo que en la Liga se decantó para el bando leridano hace poco más de un mes (3-0). Será el último partido del año y antes de que todas las competiciones se detengan durante casi un mes, por lo que las del Pla d'Urgell quieren irse de vacaciones con buenas sensaciones y dando un paso casi definitivo hacia la siguiente ronda europea.

Después de pasar por encima del Trissino, al que golearon por 7-0, las de Lluís Rodero visitan a un rival que superó al Cerdanyola a domicilio (0-2) y ocupa actualmente el liderato de la OK Liga empatado con el Fraga, con un punto de ventaja sobre el Vila-sana. Para este duelo entre dos de los aspirantes a todo, Rodero recupera efectivos. Anna Salvat y Luchi Agudo vuelven a la convocatoria después de muchas semanas. De hecho, la portera no juega desde la final de la Supercopa, a finales de septiembre, y volverá a calzarse los patines después de esquivar de momento el quirófano por unos problemas en la espalda. Por su parte, la argentina, que se ha perdido los últimos cinco partidos, viaja después de que la resonancia descartara una lesión importante, aunque será duda hasta última hora.

La única que no ha viajado, al margen de Laura Pastor, es Gimena Gómez. La argentina deberá pasar de nuevo por el quirófano el próximo 12 de enero para sacarle la placa que le colocaron en un pie este pasado verano, por lo que se espera que regrese a finales de febrero. Su baja la cubrirá la canterana Judit Ortega.

Sobre el partido de hoy, Lluís Rodero reconoció que una victoria “supondría dar un paso de gigante”, aunque “una derrota tampoco sería dramática”, puntualizó. “Saldremos a ganar como siempre hacemos, luego veremos cómo se desarrolla el partido. Tendremos que estar muy concentradas y atentas a los pequeños detalles, y siempre pensando en el ataque, porque es nuestra forma de jugar”, señaló.