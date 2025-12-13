Laporta niega favores arbitrales por Negreira

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, declaró ayer como testigo ante la instructora del ‘caso Negreira’, que investiga los pagos del club blaugrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez, y negó que el club obtuviera favores de los colegiados a cambio de los mismos.

También aseguró que cuando llegó a la presidencia del Barça –que ocupó por primera vez entre 2003 y 2010– el contrato venía de una época heredada, que fue la Comisión Deportiva la que le comunicó que eran pagos que merecía la pena seguir haciendo porque se trataba de informes técnicos y de ‘scouting’ útiles para el equipo y que como el importe abonado era pequeño no pasaban por la junta directiva.

Preguntado por su relación con José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez, señaló que no conocía a ninguno de los dos, pero que tenía referencias de la profesionalidad del segundo, que ya había realizado servicios para otros equipos. El presidente del FC Barcelona defendió la legalidad de los pagos y descartó la posibilidad de que el Barça tuviese que pagar para obtener favores arbitrales, porque el equipo era el mejor y era “un ejemplo en el mundo”.

Además de Laporta, también declararon como testigos y por videoconferencia los exentrenadores del club blaugrana Luis Enrique Martínez (entre los años 2014-2017) y Ernesto Valverde (2017-2020), y ambos coincidieron en que no apreciaron que los árbitros los hubiesen favorecido.

El caso se inició después de que la Fiscalía presentara una denuncia en marzo de 2023 contra el club, sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, exdirectivos y el propio Negreira, alegando que empresas de este último habían girado facturas al Barça que no se correspondían con servicios de asesoramiento técnico real. En concreto, se investiga si los pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo –más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018– se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores de los colegiados.

Flick advierte contra la relajación por ser líderes

El FC Barcelona recibe hoy (18.30/Movistar LaLiga) al Osasuna en el Spotify Camp Nou, en la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, en un encuentro al que los blaugranas llegan en estado de gracia tras sumar cuatro victorias consecutivas, una racha que buscarán ampliar en este duelo frente al equipo ‘rojillo’ y aumentar de forma provisional su ventaja en liderato.

El Maccabi Haifa israelí, rival azulgrana

El rival que le ha tocado en suerte al Barça juvenil en la Youth League es el Maccabi Haifa de Israel. El equipo azulgrana jugará esta eliminatoria en tierras israelíes el 3 o 4 de febrero a partido único. Para seguir aspirando a revalidar el título de campeón de la Youth League deberá superar al Maccabi Haifa y plantarse en octavos de final. El Real Madrid se enfrentará en casa al Olympique de Marsella. El Villarreal recibirá al Bayer Leverkusen. Athletic recibirá al Eintracht Frankfurt, el Atlético Madrid visitará al Dynamo Kiev y el Betis recibirá al Tottenham.

El Girona remonta y asalta Anoeta (1-2)

Dos goles de Tsygankov dieron la victoria al Girona en Anoeta ante la Real Sociedad (1-2), en partido adelantado de la jornada 16, después de remontar el tanto de Guedes. El público despidió con una gran pitada al equipo donostiarra. En Segunda, el Huesca tomó aire al vencer por 0-2 a la Cultural Leonesa.