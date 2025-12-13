“Tenemos que estar unidos”

Gerard Encuentra lanzó ayer un mensaje de unidad y calma tanto a su equipo como al entorno, en el que percibe cierto nerviosismo a raíz de las tres derrotas que ha encadenado el equipo, con el fin de superar un momento que reconoce “el más duro” en lo que va de temporada. El técnico, que siempre ha puesto en valor la fortaleza del grupo como sello de identidad, subrayó que la clave pasa por remar todos en la misma dirección y evitar que la ansiedad lastre al equipo. “No sé si hay esta sensación de nerviosismo, lo que sí que a veces noto es un punto más de ansiedad el día del partido, porque empezamos fallando alguna canasta y se oyen lamentaciones”, admitió.

Para Encuentra, no olvidar el pasado y valorar el presente es importante para no perder la perspectiva. “Hace tres años jugábamos en el campo del Almansa y costaba mucho, y ahora estamos en la mejor Liga de Europa, que además este año, bajo mi punto de vista, ha dado un paso adelante, con muchos equipos con mucha igualdad”, destacó. Por eso hizo un llamamiento a la calma y a la unión. “Lo que toca es animar al equipo, ayudarlo, y ser conscientes de que será un año muy difícil. Tenemos que estar muy unidos, porque eso ha sido nuestro éxito durante todos estos años, sin tirarnos piedras entre nosotros y ayudándonos mucho”.

El técnico quiso profundizar en la gestión de las sensaciones, un aspecto que considera determinante para encarar los próximos encuentros, el más cercano mañana en la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. “Quizás ahora estamos en un momento más duro, pero son dinámicas”, apuntó. “Lo que puedo recomendar o insistir es en estar unidos y ayudar al equipo al máximo, que siempre lo hacen, pero si hay un punto de nerviosismo, intentar ser conscientes de donde estamos e ir todos juntos, de sumar y no restar, porque si vamos todos juntos seguramente haremos las cosas mejor”.

También incidió en el poder mental que deben tener sus jugadores para superar baches durante los encuentros, como ha sucedido en estos últimos que han caído el bando rival. “Nos ha pasado en ocasiones que hemos encadenado una serie de malas decisiones en ataque y en defensa y nuestras caras eran un poema. Bajábamos la cabeza y parecía una montaña. Lo que tenemos que hacer es lo contrario: cuando las cosas están más fastidiadas, tenemos que estar todos mucho más juntos y no criticarnos, no ponernos caras, sino que intentar animarnos. Esta es la clave”, reiteró.

De cara al partido, Encuentra tendrá la duda de Batemon, que sufre una microrrotura en el isquiotibial. “No ha podido entrenar en toda la semana y veremos si llega para el partido, pero los físio y los médicos son bastante pesimistas”, señaló.