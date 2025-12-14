Derbi leridano histórico

Publicado por MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creado: Actualizado:

Lleida y Mollerussa vuelven hoy en el Camp d’Esports (17.00/Lleida en Joc) a verse las caras, en un partido de la jornada 14 en el grupo quinto de Tercera RFEF, y por tercera vez esta temporada, tras un partido jugado en pretemporada (1-2) y el correspondiente a la sexta eliminatoria de la Copa Catalunya (2-3), ambos disputados en el Municipal de Mollerussa, y en los que los de la capital del Segrià salieron vencedores por partida doble.

Los dos equipos leridanos se enfrentarán en la Liga 35 años después. El último partido liguero que emparejó a los dos conjuntos fue en la temporada 1989-90, cuando Lleida y Mollerussa coincidieron en la desaparecida Segunda B, y después de descender de Segunda ambos equipos. El Lleida, que recibirá al Mollerussa en el Camp d’Esports, espera “que los buenos indicadores que vimos en los últimos partidos de Liga, o el día de Copa Catalunya en Mollerussa, los podamos recuperar y que lo que pasó en Camp Joliu no ensucie la muy buena línea del equipo las últimas semanas”, aseguró el técnico del Lleida CF, Jordi Cortés.

Sobre el Mollerussa, Cortés dijo que “nos encontraremos un rival que vuelve a ser nuevo con los últimos cambios en el banquillo, y a ver si nosotros somos capaces de competirles en casa y conseguir los tres puntos”. En ese sentido, el técnico del Lleida CF, destacó de su equipo “la capacidad que tenemos de generar con balón y con ese juego por la banda izquierda. Son cosas que debemos repetir en los próximos partidos”.

Por su parte, el entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, reconoció en la previa del derbi leridano que “es un partido importante para los dos, porque tenemos urgencia de puntos y debemos volver a sumar de tres”, dijo Cazorla. El técnico del Mollerussa dijo sobre el Lleida que “es un equipo que está reforzado tras su empate (1-1) en el campo del San Cristóbal y que es muy competitivo” y sobre los suyos recalcó que “debemos dar un paso adelante en el juego después del último partido en casa ante el Vilanova, y continuar siendo fiables en defensa”.

C

Ayer en el Camp d'Esports se formaron largas colas, pero no precisamente para ver un partido de fútbol. Fue porque, el Lleida CF, como anunció el pasado jueves en sus redes sociales, reabrió su tienda en la que el club ha puesto a la venta productos 'vintage' de la antigua Unió Esportiva Lleida. Algo que ha despertado gran interés de muchos de sus socios y aficionados, que pudieron pasar por la tienda para adquirir ejemplares, objetos históricos y hasta de coleccionismo, además de chaquetas, ropa deportiva, camisetas y merchandising de la temporada actual del Lleida CF y de sus peñas.

La tienda reabrió ayer por la mañana y por la tarde, y volverá a abrir sus puertas esta mañana (de 9.30 a 13.30) para el público general, y antes de este partido especial y marcado en el calendario, que enfrenta a Lleida y Mollerussa en el Camp d’Esports. De esta forma, el club también invitaba a través de sus canales oficiales a sus aficionados a asistir al encuentro con camisetas y detalles de esa UE Lleida, tan representativa para el fútbol de las comarcas de Lleida y de forma extensible a nivel catalán, por su paso en Primera División las temporadas 1950-51 y 1993-94, y que en esos años también llenaron de alegría a muchos aficionados de la demarcación, disfrutando del paso de equipos como el FC Barcelona o el Real Madrid por el Camp d’Esports.