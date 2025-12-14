Derrota europea en Gijón

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana cerró el año con una derrota en la pista del Telecable Gijón (4-3), en partido correspondiente a la WSE Champions League Women. Se enfrentaban los dos primeros clasificados del Grupo A, después de que ambos hubieran firmado en la primera jornada sendos triunfos ante el Trissino las leridanas (7-0) y el Cerdanyola las asturianas (0-2). Con el liderato en juego, las jugadoras que entrena Lluís Rodero volvieron a acusar las bajas y, aunque regresó Luchi Agudo, echó en falta rotaciones ante el líder de la OK Liga y que ahora es también el líder en solitario en este grupo continental.

El duelo entre dos de los equipos más potentes de Europa, aspirantes a todos los títulos en juego fue, como se esperaba, intenso y equilibrado. Pero las leridanas tuvieron que remar siempre a la contra ya que, tras no aprovechar las primeras ocasiones ante la meta local –incluido un poste de Victòria Porta a los tres minutos–, fue el Telecable Gijón quien inauguró el marcador gracias a un remate de Judith Cobián a los 15 minutos de partido.

La reacción leridana no se hizo esperar. De hecho, solo tardó nueve segundos. Nada más sacar de centro, la bola llegó a Aina Florenza, que marcó el 1-1 (16’). Pero el Gijón aprovechó acto seguido un par de errores de las leridanas para abrir una importante brecha en el marcador. Marta Piquero firmó el 2-1 en el minuto 18 y Maria Igualada hizo el 3-1 en el 21. De nuevo la reacción del Vila-sana fue inmediata y empató antes del descanso con el 3-2 de Elsa Salvanyà en el minuto 23 y Luchi Agudo en el 24.

En la segunda parte el equipo leridano volvió a recibir otro duro golpe cuando Marta Piquero hizo el 4-3 en el minuto 28. El Vila-sana lo intentó en un segundo tiempo en el que ambos equipos tuvieron varias ocasiones de gol. La mejor para el Vila-sana fue un poste de Aina Florenza en el minuto 32, pero el marcador ya no se movió y el Vila-sana sufrió de esta manera su primera derrota europea.

Lluís Rodero dijo que “nos vamos tocados por la derrota, pero no hemos jugado un mal partido, hemos tenido ocasiones... pero hemos pagado caros los fallos que hemos tenido”.

El equipo disfrutará ahora de vacaciones y volverá a competir el 10 de enero cuando visitará al Cerdanyola, también en competición europea y, el día 14 visitará al Sant Cugat en jornada de Liga.