“Nos vamos jodidos”. Con esta frase resumió Gerard Encuentra su estado de ánimo después de consumarse la sexta derrota de la temporada. El técnico lamentó, sobre todo, haber perdido pese a completar, dijo, “una de las mejores primeras partes de la temporada a nivel defensivo”. “Todo el mundo estaba muy concentrado, muy conectado. La primera parte ha estado muy bien en defensa, cerrando el rebote, aunque no lo hemos podido aprovechar. Bilbao no estaba cómodo y hemos intentado correr en transición, pero tomando malas decisiones. A veces queremos anotar muy rápido”, reconoció.

A su juicio, el punto de inflexión llegó tras el descanso. “En el tercer cuarto Bilbao ha subido el nivel el nivel físico y nosotros no hemos sido capaces de igualarlo. Íbamos tarde y nos ha penalizado con un bonus muy rápido y ellos se han visto cómodos”, apuntó. Pese a todo, resalto que el equipo compitió hasta el final. “Hemos sido capaces de estar en el partido hasta los últimos cinco minutos”, dijo, aunque reconoció que “cuando nos han abierto una diferencia de unos diez puntos, nos hemos frustrado y hemos perdido la mentalidad”. De cara al futuro, el mensaje fue claro: “Debemos ser mucho más sólidos en defensa. Es una cuestión de mentalidad, seguir trabajando y no perder el foco de lo que realmente es importante: estar bien atrás”, concluyó.

Por su parte, el técnico del Bilbao, el tarraguense Jaume Ponsarnau, reconoció que tras el descanso “hemos mejorado la forma de atacar”, pero recalcó que la clave “ha venido desde la defensa, controlando el rebote. Hemos forzado más pérdidas y, a partir de ahí, hemos podido correr”.

El equipo volvió a estar arropado en Miribilla

La afición del Hiopos Lleida sigue demostrando jornada a jornada que es la mejor de la Liga ACB. Ayer, en el primer desplazamiento fuera de Catalunya en lo que va de temporada (los anteriores fueron al Palau Blaugrana, Badalona y Manresa), el Nucli Bordeus volvió a responder y casi 150 seguidores animaron a los suyos desde las gradas de Miribilla, aunque esta vez no pudieron festejar la segunda victoria fuera de casa.

El Barça de Xavi Pascual continúa intratable

El Barça encadenó ayer en Manresa la cuarta victoria en la Liga Endesa, confirmando así su buen estado de forma desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo. Los azulgrana vencieron claramente en el Nou Congost (62-89) para asentarse en la séptima plaza. En el resto de partidos tampoco hubo sorpresas. El Real Madrid pasó por encima del Girona (112-76) y el Murcia venció al Joventut (80-77) en el duelo por la tercera plaza. El duelo entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, previsto también para ayer en el Roig Arena, fue aplazado por la amenaza de fuertes lluvias por la borrasca ‘Emilia’.