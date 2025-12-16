Cuando Jordi Gonzalvo (Barcelona, 1947) afirma que “Lleida es mi segunda casa”, no lo dice como una frase hecha y vacía. En su dilatada etapa como entrenador, afirma que “la del Lleida fue muy feliz. Pasé tres años maravillosos, encontré gente muy maja y tuvimos éxitos”, añade recordando su celebrado ascenso a Segunda A en la temporada 1986-87. Gonzalvo presentará mañana en la Sala Alfred Perenya de Lleida (Blondel, 64, a las 18.30), su primer libro, titulado “Al compás del balón” y en el que, al tiempo que explica su trayectoria, ofrece su particular visión del fútbol.

“Soy un entrenador de la vieja escuela, trabajo sin ordenador, con apuntes tomados a mano que he ido ordenando y de ahí salió la idea del libro”, añade. Hijo del mítico Gonzalvo II, de la saga de los Gonzalvo, señala que “el fútbol estaba en mi ADN y nací con un escudo del Barça. Mi padre me introdujo en el fútbol, que me explicaba a su manera, como si fuera una partida de ajedrez”.

Pero además del fútbol, Jordi Gonzalvo ha tenido siempre otra pasión, la música, y logró unirlas. “Estudié ocho años en el conservatorio y tengo 60 obras registradas, como compositor e intérprete”. Fue un innovador al hacer que sus equipos entrenaran con música y, en Lleida, además del ascenso, dejó para la historia el himno que todavía suena en el Camp d’Esports, “Som del Lleida”.

“Es un legado y me alegra que siga sonando, me hace sentir orgulloso. Grabarlo fue una epopeya y se agotaron los 15.000 singles que se pusieron a la venta”, rememora. Sobre los entrenamientos con música, explica que “empecé en el Figueres. Puse ‘Rivers of Babylon’ porque el ritmo se adaptaba a nuestros ejercicios, vi que los jugadores se lo pasaban bien y seguí también en el Lleida”.

“No soy escritor ni periodista, soy una persona de fútbol y he hecho un libro con anécdotas, explico mi trayectoria, de qué familia vengo y he intentado hacerlo de forma amena y que pueda llegar a todo el mundo”, concluye.