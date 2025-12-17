Andrea Fuentes y Olga Viza, en Lleida: “Pequeñas luchas que hacen algo grande”

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

“Son pequeñas luchas de cada uno y juntas hacen algo grande”, apuntaba ayer la seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, durante la VII Jornada “Comunicación, Mujer y Deporte”, celebrada en la Cambra del Auditori Enric Granados de Lleida. Un acto organizado por la plataforma EllasSonDeAquí, de Grup Nufri, en el que se abordó, desde distintas perspectivas y a través de voces femeninas destacadas, los nuevos caminos del deporte femenino.

El acto central de la jornada, que comenzó a las 9.00 y concluyó a las 14.00, fue la conferencia entre Andra Fuentes y la periodista Olga Viza en la que juntas repasaron la influencia de la salud y el bienestar en el deporte de élite, dos conceptos muy relacionados con el método de entrenamiento de la técnica de Valls, quien destacó que “al principio mucha gente se reía de mí, pero cuando vieron que ganaba, todos empezaron animar a sus equipos. Al final todo es paciencia, ya que a la gente les cuesta abrir la mente”. Por su parte, Viza, pionera del periodismo deportivo, también puso en valor el papel de estas jornadas y el de los medios de comunicación en la evolución que “poco a poco” se está logrando respecto al deporte femenino: “Ya tenemos Juegos Olímpicos con paridad. Ahora queremos que los 100 metros femeninos también vayan en ‘prime time’. Los medios de comunicación públicos están haciendo mucho para poner en valor que un gol de Alexia es tan impresionante como el de cualquier otro futbolista”, sentenció.

Además de Andrea Fuentes y Olga Viza, el acto también contó con una mesa redonda moderada por la profesora del INEFC Conxita Durán sobre la transformación del mundo de alta competición. Participaron la preparadora física leridana de la selección española de balonmano, Maria Cadens; la entrenadora de rugby del Club INEFC Lleida, Irela Arbonés; y la entrenadora de gimnasia rítmica del CAR de Sant Cugat, Natalia García.

Más tarde, la periodista Cristina Gallo moderó una mesa redonda sobre cómo cambiar la gestión deportiva desde dentro, y la periodista de TV3 Rut Camí otra sobre comunicación deportiva y el papel de las mujeres en esta. La jornada concluyó con la presentación de la décima convocatoria de patrocinio de EllasSonDeAquí, organizadora de un acto “necesario y referente”, según Viza.