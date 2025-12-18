El Hiopos Lleida quiere rehacerse ante el Madrid

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida tiene en el horizonte uno de sus grandes compromisos de la temporada: la visita del Real Madrid, líder de la Liga Endesa, al Barris Nord el próximo sábado día 20. El conjunto de Gerard Encuentra recibirá al vigente campeón en el peor momento de la temporada tras encajar cuatro derrotas consecutivas. Aun así, el alero y capitán del equipo, Oriol Paulí, aseguró ayer antes del entrenamiento que “tenemos muchas ganas de revertir la situación desde ya, sin importar el rival. Debemos hacer nuestra labor y ¿por qué no empezar este sábado?”, añadió.

Los leridanos, que partirán desde la undécima posición de la tabla, se medirán a un Madrid que tan solo ha cedido una derrota en sus primeros 10 partidos. Un reto mayúsculo que pasará por igualar fuerzas en los intangibles. “No podemos perder nuestra identidad: la energía y el esfuerzo. Tampoco puede volver a suceder que en los últimos cuartos, cuando ya no podemos ganar, nos dejemos ir como nos pasó en Badalona, Manresa o Bilbao”, remarcó Paulí. En esta línea, el gerundense explicó que el equipo está “jodido” por la racha negativa, pero que el trabajo “es bueno” y “solo hace falta que se refleje en los partidos”. También habló sobre su última derrota ante el Bilbao Basket (93-75), un duelo que “competimos bien, pero en el último cuarto nos dejamos ir”.

Por otro lado, el pívot húngaro György Golomán, destacó que “es normal tener altibajos en una temporada, pero debemos responder. La temporada es larga y el próximo partido es la oportunidad perfecta para mostrar nuestra mejor versión”. Con la vista puesta ya en el futuro, Golomán remarcó que “cuando hay malos momentos debemos confiar más los unos en los otros”. En esta línea, el pívot también apeló a la unión con la afición, clave para sacar un buen resultado ante uno de los ‘cocos’: “tenemos a los mejores seguidores de la ACB. Estarán con nosotros y nos darán la energía necesaria. El resto depende de nosotros”, conluyó.