Buen arranque del Borges de tenis de mesa

El Enoli Les Borges Vall arrancó con buen pie la segunda fase de grupos de la Europe Cup, ya que superó por 1-3 al Ostrava Checo en la primera jornada de esta fase, que se disputa durante el fin de semana en Lille. El equipo de Les Garrigues se repuso para remontar un primer punto en contra y colidera la tabla del grupo C junto al Vynhe eslovaco, ante el que se mide hoy (13.00) en la segunda jornada.

El equipo checo empezó el partido por delante, después de que Ondrej Kveton se impusiera a Cesc Carrera en el primer partido por 3-1. El leridano se llevó el primer juego por 5-11, pero cedió en los tres siguientes para caer en el partido (11-7, 11-2 y 11-7).

En el segundo encuentro Marc Duran igualó la contienda, tras superar por 1-3 a Jakub Kleprlik. El palista del Borges ganó los dos primeros juegos (9-11 y 2-11) y, aunque su rival recortó distancias en el tercero (12-10), cerró el partido en un igualado cuarto juego (10-12).

Joan Masip fue el último en salir a competir y también se llevó su partido por 1-3, en su caso ante Adam Stalzer, en un duelo en el que todos los juegos se resolvieron por la misma diferencia (8-11, 11-8, 8-11 y 8-11).

El equipo leridano cerró su victoria en el cuarto partido, en el que Marc Duran superó a Kveton en un duelo igualado (2-3). Tras empezar perdiendo (12-10), Duran recuperó la ventaja ganando los dos siguientes juegos (7-11, 10-12), aunque el checo igualó (11-8) para decidir el ganador en el desempate, donde se impuso Duran (5-6).