El Lleida CF avanza en el concurso y busca inversor: “es imprescindible que haya un inversor”

El Lleida CF cierra el año con una situación prácticamente idéntica a la del pasado mes de julio, según explicó Marc Torres, adjunto a la presidencia del club, durante el brindis navideño con los medios de comunicación. Desde la entrada en concurso de acreedores, la prioridad ha sido alcanzar un acuerdo con Hacienda y la Seguridad Social. “Estamos trabajando para cerrar un acuerdo con ambas administraciones; es la prioridad desde que entramos en concurso”, señaló.

El club ya ha presentado el plan de pagos y el plan de viabilidad y se encuentra en fase de negociación para concretar su ejecución.

En cuanto a la deuda, Torres reiteró que asciende a 5,5 millones de euros y respecto a la due diligence que apuntaba a un riesgo potencial de hasta 9 millones, descartó ese escenario explicando que se trata de un procedimiento penal con la Seguridad Social vinculado a una etapa anterior del club que, a su juicio, “no tendrá ninguna repercusión”. Una vez se cierren los convenios singulares con Hacienda y la Seguridad Social, el siguiente paso será negociar con el resto de acreedores.

Torres reconoció que “para cumplir el plan de pagos y el plan de viabilidad es imprescindible que haya un inversor que ayude”. Pese a la delicada situación concursal, Torres defendió la viabilidad del club. “Este año cerraremos el ejercicio sin déficit, lo que demuestra que el club es viable si se gestiona bien”.

Torres destacó la respuesta de la afición. “Venir al Camp d’Esports este año es un gusto; se te pone la piel de gallina”, afirmó, subrayando que “hacía muchos años que no veía una grada con tanta fuerza”. Insistió en que el apoyo social es clave para el futuro del club. “Sin la gente esto no podría continuar, y la masa social debe tener un peso importante”, señaló. A nivel personal, Torres evitó definir su futuro. “Mi objetivo ahora mismo es salvar el club y resolver la situación concursal; después ya se verá”, concluyó.

Los azules se juegan salir del descenso hoy en Vilassar

El Lleida afronta esta tarde una cita clave para confirmar su progresión y, sobre todo, para abandonar los puestos de descenso. El conjunto de Jordi Cortés visita hoy al Vilassar de Mar (17.30) con la posibilidad de salir de la zona roja tras 14 jornadas de competición. La victoria del pasado fin de semana ante el Mollerussa permitió al Lleida encadenar tres partidos sin perder y reforzó el mensaje de crecimiento que transmite el cuerpo técnico. “El equipo ha crecido y cada día está mejor”, subrayó el jueves Cortés, que no oculta el objetivo inmediato: llegar al parón fuera del descenso. Para ello, ganar en Vilassar es fundamental. El Lleida es antepenúltimo con 11 puntos, mientras que su rival, el Vilassar –en realidad el Espanyol C– ocupa la decimotercera posición con 15.