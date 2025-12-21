Debacle del Cadí en Lugo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu salió duramente castigado de su visita a Lugo tras caer con claridad en la pista del Durán Maquinaria Ensino por 84-57, en un partido que dejó en evidencia las dificultades del conjunto de la capital del Alt Urgell para sostener el nivel competitivo durante los cuarenta minutos. La derrota, la octava en la Liga Femenina, estuvo marcada por un tercer cuarto desastroso, tanto en ataque como en defensa, que acabó de romper un duelo que había sido relativamente equilibrado hasta el descanso.

El inicio ya anticipó problemas para las jugadoras que dirige Isaac Fernández. El Ensino impuso su ritmo desde el salto inicial y firmó un preocupante 12-2 que obligó al Cadí a remar contracorriente. Con el paso de los minutos, las urgelenses lograron asentarse en la pista, mejoraron su solidez defensiva y encontraron acierto para recortar distancias hasta igualar el marcador en el segundo cuarto (20-20). Fue el mejor momento del Cadí en el partido, mostrando carácter y capacidad para competir ante un rival situado en la zona alta de la clasificación. Sin embargo, un parcial de 7-0 del conjunto gallego volvió a inclinar la balanza y se llegó al descanso con ventaja local (36-28), una diferencia asumible vistas las sensaciones del primer tiempo.

Todo cambió tras el paso por vestuarios. El Cadí La Seu se diluyó por completo en el tercer periodo y encajó un demoledor parcial de 11-0 en los primeros minutos (47-30) que dejó el partido muy cuesta arriba. El Ensino no bajó el pistón y castigó cada error visitante hasta cerrar el cuarto con un contundente 27-11, alcanzando una renta de 24 puntos (63-39).

Sin respuesta urgelense

A partir de ahí, el encuentro quedó sentenciado. Las azules no encontraron respuesta en el último cuarto y llegaron a verse 31 puntos abajo (82-51), limitándose a intentar maquillar un resultado que reflejó la superioridad local. Lidia Giomi fue la gran verduga del Cadí, firmando 26 puntos y una valoración de 32, bien acompañada por Haidara y Tate en los momentos decisivos. Un golpe duro para el Cadí La Seu, que deberá pasar página rápidamente y extraer conclusiones de una actuación en la que compitió durante veinte minutos, pero se derrumbó cuando el partido exigió un plus de consistencia y continuidad.

La máxima anotadora del Cadí fue la francesa Niare con 10 puntos en un partido en el que fue la única de las urgelenses que llegó al doble dígito. El próximo partido del equipo de La Seu será un complicado compromiso en casa ante el Girona, uno de los grandes de la categoría. El encuentro se disputará el domingo 28, a partir de las 11.00.