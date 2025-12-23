El Xafatolls obtiene tres medallas y tres billetes para el Estatal de cross

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Xafatolls de Mollerussa obtuvo en Olot tres medallas y tres billetes para el Estatal por selecciones en el Campeonato de Catalunya de cross. Los mejores resultados llegaron en categoría sub-23, donde Oriol Jové y Pau Aiguadé fueron segundo y tercero, respectivamente. La tercera medalla la logró la atleta sub-14 Lola Cavero, que fue tercera. Además, Oriol Jové, Pau Aiguadé y Pere Mas obtuvieron una plaza para representar a Catalunya en el Campeonato de España de cross por selecciones, que se celebrará los días 24 y 25 de enero en Córdoba. Además, en sub-20, Pere Mas fue cuarto y en sub-18, Màxim València acabó noveno y Anna Mas, décima. En categoría sénior, Roc Bellostas fue décimo y Sònia Sans, decimoquinta. En sub-16, Àfrica Ribes fue 17ª y Ana Maria Achim, 19ª.