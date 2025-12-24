El Mollerussa pesca en la Liga universitaria de EEUU

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Mollerussa anunció ayer su primer fichaje invernal, el del central de Tàrrega David Grifell, que reforzará la zaga del equipo dirigido por Manel Cazorla en la segunda mitad de la temporada, procedente del Lenoir–Rhyne Bears de Carolina del Norte, de la NCAA Division II, la Liga universitaria de los Estados Unidos.

Tras anunciar su fichaje, el club del Pla d’Urgell destacó que Grifell “se caracteriza por su capacidad de liderazgo, solidez defensiva y buena salida de balón”, además de una amplia experiencia en Tercera RFEF antes de poner rumbo a los Estados Unidos en 2023, cuando obtuvo una beca para compaginar su carrera deportiva con los estudios de un Máster.

Grifell terminó su etapa formativa en el Reus, donde recaló procedente de las categorías inferiores del Lleida Esportiu. Tras acabar su formación, el central de Tàrrega militó en distintos clubes de Tercera división (Igualada, Pobla de Mafumet y Calahorra B), antes de dar el salto a Segunda RFEF con el Náxara de La Rioja, donde tuvo un breve paso en la segunda mitad de la temporada 2021-22, con siete partidos jugados.

Posteriormente se enroló en el Binéfar para la temporada 2022-23 y fue una pieza importante de L’Escala la posterior campaña, ambos en Tercera RFEF, antes de empezar la aventura estadounidense.