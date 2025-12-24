Escisión en el MC Segre

El Moto Club Segre ha perdido una de sus cuatro secciones que tiene repartidas por la provincia de Lleida, después de que la de Oliana haya decidido escindirse por discrepancias con la junta general a la hora de organizar una de las pruebas del Campeonato del Mundo de enduro del año que viene. La carrera estaba ya apalabrada por los responsables de la sección del Alt Urgell con el promotor del Mundial y la Federación Internacional de Motociclismo, pero la junta del Moto Club Segre no veía viable económicamente acometer esta prueba por segundo año seguido, y más después de que la edición de este año dejara un déficit de unos 15.000 euros que aún están pendientes de cubrir y que tendrá que sufragar la propia entidad.

“No nos negábamos a hacer el Mundial, lo que proponíamos era hacerlo en años alternativos, porque si no tenemos los recursos económicos necesarios, no se puede hacer dos años seguidos. Para el bien del club no era posible hacerlo el año que viene”, explicó el presidente del Moto Club Segre, Lluís Capdevila, que lamentó, no obstante, la decisión tomada por los miembros de la sección de Oliana de separarse de la entidad.

Por su parte, Eric Augé, presidente del recién creado Moto Club Oliana y principal impulsor de un Mundial que este año regresaba a Lleida una década después –Solsona organizó la última edición en 2014-, lamentó haber tenido que tomar esta decisión, pero “no nos dieron otra opción”, dijo, asegurando que “el Moto Club Segre se desentendió totalmente de apoyarnos para hacer la prueba del Mundial”.

Augé incidió en los problemas que ha tenido la entidad este año a raíz de la decisión de la Generalitat de cerrar ‘sine die’ el circuito de motocross de Bellpuig. “Últimamente ha tenido muchos problemas con la Generalitat y las federaciones catalana y española, todo el mundo se le ha puesto en contra. La cuestión es que no nos han querido apoyar para hacer el Mundial y nos hemos tenido que espabilar por nuestra cuenta, por lo que hemos tenido que crear una nueva entidad, el Moto Club Oliana, que tiene todo el respaldo de la Generalitat y de las federaciones. Todos están a favor nuestro, porque todos quieren que hagamos esta prueba en Catalunya”, puntualizó.

Augé quiso destacar la buena labor que hicieron en la organización de la prueba de este año. “Para ellos hicimos la mejor carrera del calendario y no nos quieren dejar escapar, hasta el punto de que les hubiera gustado que hubiésemos firmado por más de un año, pero ya dijimos que preferíamos hacer las cosas paso a paso e ir año a año, aunque con la voluntad de tenerlo durante mucho tiempo. Dimos la palabra de que haríamos la prueba y quedaríamos muy mal no haciéndola”, concluyó. La cita leridana será la segunda del calendario Mundial 2026, del 1 al 3 de mayo.

El Mundial será puntuable para el Catalán de enduro

El Mundial de enduro de Oliana, fijado para el 1, 2 y 3 de mayo, también será puntuable para el Campeonato de Catalunya, de hecho será la prueba inaugural. Siguiendo en esta especialidad, La Floresta acogerá el 18 de enero la primera prueba del Catalán de Enduro Country y Enduret, certamen que también recalará en Odén el 27 de septiembre y el 11 y 12 de abril, respectivamente.

El club se queda con solo una sección operativa, la de Ponts

Con la escisión de Oliana, el Moto Club Segre se queda con una sola sección operativa, la de Ponts, ya que tanto Lleida como Bellpuig hace tiempo que no pueden organizar carreras al quedarse sin los circuitos municipales que gestionaban. El primero en caer fue el de Rufea, al que el club renunció a mediados del año pasado a su gestión después de casi tres décadas porque la Paeria no aportaba ninguna subvención para su mantenimiento. Y este año fue el circuito de Montperler el que bajó el telón por decisión unilateral de la Generalitat. Ahora el Moto Club Segre solo tiene el circuito de El Bosquet de Ponts como única instalación para organizar carreras.