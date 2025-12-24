La Trail Vall de Boí seguirá en el circuito Mundial de Xterra

La duodécima edición de la Epic Trail Vall de Boí, que se disputará el 27 y 28 de junio del año que viene en el marco del Garmin Mountain Festival, seguirá dentro del calendario del Campeonato del Mundo de Xterra por cuarto año consecutivo, después de que Ocisport, la entidad organizadora del evento, haya llegado a un acuerdo para mantenerse dentro de las Trail Run World Series durante tres años más, lo que consolida la prueba a nivel internacional.

Albert Balcells, CEO de Ocisport, destacó que es un paso más para consolidar una prueba ya fija en el calendario de carreras de montaña. “Nos costó reenganchar después de la covid, pero ahora estamos estabilizados. Es un tipo de festival que cuesta encontrar, muy popular pero a la vez puntuable para la Copa del Mundo. Todo es muy próximo y transmite mucho el valor de la montaña, que a veces estas carreras tan bestias y comerciales se alejan de ello, pero la Trail Vall de Boí mantiene la autenticidad y esto tiene su público, que repite cada año. Este es el camino que queremos seguir para las próximas ediciones”, afirmó.

La edición de 2026 no diferirá mucho de la pasada, manteniéndose las tres distancias una vez la organización decidió prescindir de la carrera ultra, de 62 km y 4.500 metros de desnivel, y apostar por recorridos de corta y media distancia, como la Maratón (42 km y 2.800 metros de desnivel), la Sky (24 km y 1.900 m) y la Speed (12 km y 1.000 m). “El año pasado decidimos descartar la prueba de más de 60 km. porque no tenía mucho sentido mantenerla teniendo en cuenta que la ultra de la Val d’Aran UTMB se disputa tan cerca en fechas. Para nosotros con la distancia maratón ya tenemos suficiente”, destacó.

La prueba abrió inscripciones hace aproximadamente un mes y ya ronda los 700 inscritos, lo que supone un 10 por ciento más que el año pasado por estas fechas. El programa del Garmin Mountain Festival se completará con las carreras infantiles de trail, una marcha nórdica, diferentes actividades de aventura, como escalada y rafting, así como yoga y talleres de orientación. La organización espera superar los 2.200 participantes en las tres distancias y los 3.000 en todo el festival.