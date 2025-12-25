INSTALACIONES
Nuevo espacio en Pardinyes: MOU, un centro lúdico y deportivo abierto a la ciudad
La Paeria inaugura el MOU, un centro lúdico y deportivo abierto a la ciudad. Reabre tras casi una década inactivo gracias a los trabajos de la Brigada Jove
La Paeria inauguró ayer el nuevo centro MOU de Lleida, ubicado en el barrio de Pardinyes, un nuevo espacio de referencia en movilidad sostenible, deporte y dinamización comunitaria que reabre sus puertas después de estar cerca de una década inactivo. Impulsado por las concejalías de Deportes, Participación Ciudadana y Movilidad, con la implicación de diferentes agentes educativos de la zona, el nuevo equipamiento lúdico-deportivo ha sido rehabilitado y recuperado gracias al trabajo de la Brigada Jove, en el marco del programa HÔME de la concejalía de Joventut que integra políticas de vivienda, ocupación y movilidad con el objetivo de facilitar la emancipación y la inserción laboral, especialmente de la población joven.
Durante el acto de inauguración, el concejal de Deportes, Jackson Quiñonez, destacó que “MOU supone un apoyo clave para el deporte urbano y para la comunidad joven que lo hace crecer. Agradezco el trabajo de toda la gente que lo ha hecho posible, sobre todo a las personas que han formado parte de la Brigada Jove, por ser un ejemplo de integración”.
El nuevo equipamiento cuenta con tres módulos, uno para bar-restaurante, otro para servicios y un tercero de almacén para el BiciHub, donde se guardará la flota de bicicletas, y para los usuarios del skateboard, como el Club Esportiu Patina y la escuela Skatia. Al acabar el acto se colocó una placa en recuerdo de Hamza, uno de los chicos que formó parte de esta Brigada Jove que falleció en noviembre.