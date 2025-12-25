Nuevo espacio en Pardinyes: MOU, un centro lúdico y deportivo abierto a la ciudad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria inauguró ayer el nuevo centro MOU de Lleida, ubicado en el barrio de Pardinyes, un nuevo espacio de referencia en movilidad sostenible, deporte y dinamización comunitaria que reabre sus puertas después de estar cerca de una década inactivo. Impulsado por las concejalías de Deportes, Participación Ciudadana y Movilidad, con la implicación de diferentes agentes educativos de la zona, el nuevo equipamiento lúdico-deportivo ha sido rehabilitado y recuperado gracias al trabajo de la Brigada Jove, en el marco del programa HÔME de la concejalía de Joventut que integra políticas de vivienda, ocupación y movilidad con el objetivo de facilitar la emancipación y la inserción laboral, especialmente de la población joven.

Durante el acto de inauguración, el concejal de Deportes, Jackson Quiñonez, destacó que “MOU supone un apoyo clave para el deporte urbano y para la comunidad joven que lo hace crecer. Agradezco el trabajo de toda la gente que lo ha hecho posible, sobre todo a las personas que han formado parte de la Brigada Jove, por ser un ejemplo de integración”.

El nuevo equipamiento cuenta con tres módulos, uno para bar-restaurante, otro para servicios y un tercero de almacén para el BiciHub, donde se guardará la flota de bicicletas, y para los usuarios del skateboard, como el Club Esportiu Patina y la escuela Skatia. Al acabar el acto se colocó una placa en recuerdo de Hamza, uno de los chicos que formó parte de esta Brigada Jove que falleció en noviembre.