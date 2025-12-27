El deporte leridano a nivel de equipos ha sido especialmente fructífero, descatando el título mundial y la Copa de la Reina conquistados por el Vila-sana, además de los ascensos del Hoquei Alpicat y del Lleida Handbol, y la permanencia lograda por el Hiopos en la Liga ACB.

S i un equipo ha brillado este año por encima del resto en Lleida, ese ha sido sin duda el Club Patí Vila-sana. Después de quedarse tres veces a las puertas de conquistar un título –dos de Champions League y una Supercopa–, en dos ocasiones en la fatídica tanda de penaltis, la entidad del Pla d’Urgell ha completado un 2025 de ensueño. Tras romper el gafe al inicio de la temporada 2024-2025 levantado el primer título de su historia, la Supercopa de España, las jugadoras dirigidas por Lluís Rodero acabaron la campaña certificando un triple histórico al ganar el Mundial de clubes en Argentina, arrasando en la final a una de sus bestias negras, el Fraga del también leridano Jordi Capdevila, y luego la Copa de la Reina goleando al Cerdanyola.

Fue el merecido premio a la constancia y al espíritu de superación que ha demostrado desde su fundación en 2003 el Vila-sana, que ha puesto a una localidad de poco más de 700 habitantes en el mapa internacional. Esta temporada en curso ha tenido que afrontar más problemas, esta vez en forma de lesiones que han asolado a media plantilla. Aun así, el conjunto del Pla ha sabido lidiar con la situación y acaba el 2025 en tercera posición en la OK Liga, a solo un punto del liderato que comparten Telecable Gijón y Fraga, y con un pie y medio en la siguiente ronda de la Champions League, el gran objetivo de la temporada, más si cabe después de incorporar a una de las mejores jugadoras del mundo, Aina Florenza.

El Vila-sana también ha brillado a nivel individual, ya que tres de sus jugadoras, la mencionada Florenza, la portera Anna Salvat y la leridana Victòria Porta, se proclamaron este verano campeonas de Europa con España, mientras que la portuguesa Sandra Coelho fue subcampeona.

De este 2025 que acaba también hay que destacar dos ascensos, en especial el del Hoquei Club Alpicat femenino, que dos años después regresa a la OK Liga. Las jugadoras de Mats Zilken obraron la proeza después de derrotar al Girona en el play off de ascenso, aunque cierran el año como colistas y al borde otra vez del descenso.

También ha escalado un peldaño el Lleida Handbol, confirmando así el gran momento por el que atraviesa el deporte femenino leridano. El club surgido hace tres años de la fusión del Handbol Pardinyes y la Associació Lleidatana ha hecho historia logrando el ascenso a la División de Honor Oro, la antesala a la máxima categoría del balonmano femenino español. Lo hizo contra todo pronóstico ganando el play off final.

Siguiendo en clave femenina, el Cadí La Seu de baloncesto es la otra cara de la moneda. El equipo del Alt Urgell sigue sumido en una crisis deportiva. La temporada pasada logró la permanencia en las últimas jornadas y en la presente sigue coqueteando con el descenso.

El hockey sobre patines leridano ha dado más alegrías al margen de los títulos del Vila-sana y del ascenso del Alpicat femenino. El Llista ha seguido agrandando su historia, y es que por primera vez se plantó en la final de la Copa del Rey, que acabó perdiendo ante un histórico como el Reus. Además, el Pons Lleida volvió a meterse en el play off por el título de la OK Liga, cayendo en el partido de desempate de cuartos de final ante todo un Liceo, y alcanzó por enésima vez la Final Four de la Europe Cup, cayendo en semifinales ante el Igualada, que fue el campeón.

La nota negativa la puso el Alpicat masculino, que tuvo una primera experiencia por la OK Liga de lo más efímera. Después de ascender el año anterior, el equipo leridano acabó bajando lastrado por no haber ganado un solo partido como visitante. Ahora cierra el año como colista de la OK Plata y sin haber puntuado todavía.

Otro de los clubes que ha recuperado su prestigio en este 2025 ha sido el Rodi Balàfia Vòlei. Su equipo masculino ha conseguido volver a la Superliga 2, la antesala a la máxima categoría del voleibol estatal que perdió justamente el año anterior.