La Cursa del Indiot de Mollerussa congrega a más de 750 participantes

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Más de 750 atletas participaron ayer en la 42 edición de la Cursa de l’Indiot de Mollerussa, que batió su récord de inscritos en un circuito homologado. Lluís Ropero y Alba Bellostas, ambos de la Associació Atlètica Xafatolls, se proclamaron ganadores absolutos en la distancia de 10 kilómetros, mientras que en la carrera de 5K, las victorias fueron para Roc Bellostas y Mar Serrano, también del club de la capital del Pla d’Urgell, organizador de la prueba junto con el ayuntamiento.

La cita, puntuable para la Lliga de Ponent, completó el podio masculino de 10 kilómetros con Nil Riudavets (Iter 5), en segunda posición y Martí Gutiérrez (independiente), en tercera. En categoría femenina, Núria Tilló (Xafatolls) fue segunda y Mònica Malla (Club Esportiu Rocko Almenar) terminó tercera. En los 5 kilómetros, el podio masculino lo cerraron Pau Aiguadé (independiente), segundo, y El Hassane Lamdassen (independiente), tercero, mientras que en mujeres Sònia Sans (Xafatolls) ocupó la segunda plaza y Gemma Vilella (Cudos) fue tercera.

Los atletas pudieron participar en más categorías como la Promeses, pensada para participantes de 12 a 15 años, que se suma a la ya existente de atletas de 16 a 19 años para incentivar la presencia de jóvenes en esta jornada festiva.

La salida, que se llevó a cabo puntualmente a las diez de la mañana, volvió a ubicarse frente al Teatre L’Amistat. Antiguamente se llevaba a cabo en la plaza Manuel Bertrand, aunque finalmente se trasladó al actual emplazamiento tras homologarse el circuito.

La Cursa se disputó en una matinal marcada por una fina lluvia que acompañó a los corredores durante toda la prueba, reforzando el tono invernal de una cita ya clásica de la programación navideña en Mollerussa. Así, no faltaron atletas con el tradicional gorro de Papá Noel. Todos los inscritos recibieron un gorro y un tapabocas, además de una bolsa con obsequios aportados por los colaboradores. A la llegada, la organización ofreció avituallamiento con caldo caliente a todos los participantes. En cuanto a los premios, los vencedores de los 10 kilómetros fueron obsequiados con un pavo envasado al vacío, mientras que los primeros clasificados de la carrera abierta recibieron aves envasadas al vacío y un trofeo alegórico. Cabe recordar que antiguamente se entregaban las aves vivas. En la competición infantil, hubo obsequios a los tres primeros y medallas para todos los participantes de la categoría de párvulos. Destacar que, por primera vez, la prueba se retransmitió en directo por La Xarxa y Lleida Televisió, una apuesta de la organización para proyectar en toda Catalunya una de las citas deportivas más arraigadas de las fiestas de Navidad.