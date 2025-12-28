Carnet de segunda vuelta del Lleida a mitad de precio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF anunció ayer el lanzamiento del abono para la segunda mitad de la temporada, que incluye 10 partidos –los nueve de la segunda vuelta y el último en casa de la primera, del próximo domingo 4 de enero, ante L'Escala (12.00)– a un precio entre 40 y 90 euros para adultos, reducido a 25 para los miembros de la Grada d'Animació del Gol Nord, que deben ser socios de alguna peña.

Bajo el lema ‘Som un sentiment, Som la lluita, Som el Lleida’, el abono de media temporada estará a la venta a partir de mañana y reduce a la mitad casi todas las categorías en las que se dividía el de inicio de temporada. Con él, el club ya ha alcanzado la cifra de 2.800 abonados pese al descenso de categoría a Tercera RFEF, cercana al objetivo de los 3.000 que se marcó la entidad una vez decidió salir a competir en verano. Además, al contrario que en el abono de inicio de temporada, este se podrá adquirir ‘online’ desde un primer momento, en la web del club (lleidacf.cat), y también en las oficinas.

Así, el carnet de adulto –para mayores de 21 años– valdrá 90 euros en Tribuna, 65 en Lateral y 40 en Gol Nord, mientras que el de la temporada completa valía 180, 130 y 80, respectivamente. El de jubilados será de 55 en Tribuna (115 en el arranque de curso), 45 en Lateral y 30 en el Gol (antes 90 y 60).

Además del abono de la Grada d’Animació, que pasa de 50 a 25 euros en el Gol Nord, también están rebajados a la mitad los carnets Infantil –entre 5 y 15 años–, que tendrá un precio de 7 euros, y el Som i Serem –entre 16 y 20 años–, a 25 euros, independientemente de la zona del estadio, más allá de que los niños entre 0 y 4 años seguirán entrando gratis. El Lleida sigue ofreciendo un paquete familiar, para dos adultos y dos niños, a 180 euros en Tribuna y 130 en Lateral, también la mitad del abono inicial. Las tres nuevas categorías incluidas en la campaña de verano (Colaborador, Colaborador+ y Simpatizante), pensadas para ayudar al club en su complicada situación económica, no estarán disponibles.

Por otra parte, el club organiza hoy el primer torneo de Peñas del Lleida CF, entre las 10.30 y las 13.00, con entrada gratuita por la puerta 4 del Camp d’Esports.