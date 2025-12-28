Derrota preocupante del Hiopos Lleida en Fontajau (103-86)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha empezado enchufado anotando los primeros cuatro triples tirados, pero el Girona tampoco quedaba atrás desde los triples. De la mano de Batemon los leridanos han situado la máxima ventaja con el 12-16, a partir de aquel momento un parcial contundente de 12-1 ha cambiado el marcador. La mala defensa de los de Encuentra ha dejado a un 33-24 en el marcador.

En el segundo cuarto, la distancia se ha establecido sobre los diez puntos y la anotación ha bajado. Golomán, Mikel Sanz y Batemon se han cargado de faltas y jugadores como Agada y Zoriks no entraban bien a la rotación. El Girona con Needham, Juan Fernández y Geben, en la pintura, castigaban en el Hiopos Lleida. Se ha llegado al descanso con un claro 54-44.

Después del paso por vestuarios, el Hiopos Lleida ha salido más sólido en defensa y ha rebajado la ventaja en un par de ocasiones hasta los cinco puntos, pero en los momentos claves el Girona conseguía volver rápidamente por encima de los diez puntos. A pesar de la mejora, la ventaja ha sido siempre cómoda para los gerundenses con el 78-69 al final del cuarto.

En el último cuarto, los leridanos han competido hasta el 82-75, con un Batemon espectacular llegando a los 32 de valoración, pero el Girona ha sentenciado el partido de forma muy contundente aprovechando la desidia final del equipo de Gerard Encuentra. Finalmente, se ha acabado el partido con un preocupante 103-86 antes de una semana de doble partido, primero el viernes en Andorra y después el domingo en el Barris Nord contra el Zaragoza.