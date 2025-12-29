El Cadí cae con el líder y entra en descenso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu se vio ayer superado en casa por el líder, el Girona (64-82), que se llevó el partido con facilidad ante un equipo urgelense que tuvo momentos de buen juego, liderado por Niare (19 puntos) y Hollingshed (17), pero le faltó acierto en el tiro y perdió sus opciones tras un 0-14 en el primer tiempo. Así, el equipo de Isaac Fernández cierra el año en descenso por el 'average', empatado a cuatro victorias con Estudiantes, Estepona y Araski, en puestos de permanencia

Tras un arranque impreciso, empezó un intercambio de canastas hasta el empate a 10 a mediados del primer cuarto. El ataque del Cadí estaba monopolizado por Hollingshed, autora de nueve de los primeros trece puntos urgelenses (13-12), acompañada por Niare, que anotó los otros cuatro. Más allá de una canasta de Shaylee Gonzales, fueron las únicas locales en anotar en el primer cuarto y mantuvieron el partido parejo hasta el minuto 8 (15-16), cuando se marcharon al banquillo y empezó un parcial de 0-14 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo que encarriló el choque para las gerundenses.

La aparición de Chloe Bibby, con 10 puntos casi consecutivos –los últimos con un tres más uno–, fue decisiva para establecer una renta de 15 puntos (15-30) que fue demasiado para las de Isaac Fernández. Las pérdidas y el poco acierto en el tiro que habían empezado a aparecer en el primer cuarto se agudizaron en el segundo para el Cadí, que se vio 19 puntos abajo (17-36) a mitad de parcial. Ante el desacierto general, Niare supuso una pequeña esperanza, con cinco puntos seguidos que colocaron el 27-43 al descanso.

El Cadí recuperó el orden ofensivo en la segunda mitad y fue capaz de recortar mínimamente la diferencia, aunque hubiera entrado en el partido de no ser por su pobre 2/15 en triples. Regina Aguilar, con 8 puntos, y una Niare muy regular permitieron que el 27-46 tras la primera posesión de cuarto se convirtiera en una diferencia de 12 puntos para afrontar el último cuarto (46-58).

Con la reaparición de Hollingshed con un triple, tras un tercer cuarto en blanco por estar con cuatro faltas, las leridanas se colocaron a once puntos (49-60), pero no pudieron rebajar esa desventaja. El Girona hizo un ligero acelerón para ampliar su renta y alcanzó su máxima ventaja, de 21 puntos, con el 55-76 a 2:30 del final, que derivó en un intercambio de canastas hasta el 64-82 final.