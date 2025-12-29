“Girona jugó con más deseo”

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Tras la contundente derrota frente al Girona (103-86), el técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, destacó que su rival “jugó con más deseo” y que es una derrota que se explica más por una cuestión de actitud que por desajustes tácticos o el bajo acierto. “Han tirado 18 tiros de campo más que nosotros y han capturado 18 rebotes ofensivos por cinco nuestros. Han tirado casi un cuarto entero más que nosotros. Está claro que, sobre todo en el primer tiempo, han tenido más energía”, sentenció el preparador leridano.

En esta línea, y debido a las seis derrotas consecutivas que acumula el equipo, Encuentra apuntó que “cuando estás en una dinámica negativa quieres hacer las cosas bien, te ofuscas y entras en un bucle. Debemos recuperar a todos los jugadores porque en cinco días tenemos otro partido muy importante”. Asimismo, añadió sobre este bucle que “me preocupa porque debemos jugar dentro de cinco días y tenemos que volver a ser un equipo sólido, que en muchos momentos lo somos, pero en otros no”, dijo. Respecto al poco margen de trabajo por la proximidad de sus siguientes compromisos ante Andorra y Zaragoza, el técnico leridano aseguró que es clave “quedarse con las cosas buenas, insistir en ellas y trabajar. No queda otra opción que no sea trabajar todos juntos e intentar ser fuertes mentalmente”, concluyó.

Por otro lado, el técnico del Girona, Moncho Fernández, también habló del deseo, remarcando que “no puedo hablar del deseo del Lleida, pero sí del nuestro y hemos estado muy bien. La clave estuvo en el esfuerzo y buena muestra de ello son los 18 rebotes ofensivos que hemos atrapado”, señaló.

El club intensificará el fichaje de un base

Después de la frustrada cesión de Xavier Castañeda, al que el Hiopos renunció al no superar la revisión médica, y de la derrota de ayer en Girona, donde el equipo adoleció una vez más de falta de dirección, el club leridano intensificará esta semana la contratación de un base con el que reforzar una línea muy debilitada, en la que el letón Kristers Zoriks podría tener las horas contadas después de otra mala actuación.

El Barça continúa en racha y asalta Bilbao

Willy Hernangómez lideró un trabajado triunfo del Barça en Miribilla ante un buen Surne Bilbao (66-71) que le permite acercarse a la cuarta plaza de la tabla que cierra los cabezas de serie de la Copa del Rey, y le quitó al conjunto de Jaume Ponsarnau la condición de invicto en Liga en el Bilbao Arena. Willy Hernangómez, con 19 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración, lideró la victoria arropado por Tomas Satoransky (16 puntos y 6 asistencias. Por su parte, el Valencia despertó a tiempo para derrotar al Andorra (84-79), próximo rival del Hiopos, y el Real Madrid superó al Unicaja (91-82).