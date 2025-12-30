El Atlètic Lleida se suma a la campaña del Banc de Sang

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se unirá el próximo domingo 4 de enero, coincidiendo con el partido correspondiente a la jornada 17 de Segunda RFEF ante el Reus FC Reddis en el Camp d'Esports (19.00), a la campaña impulsada por el Banc de Sang bajo el lema “Toca donar sang”. El bus del Banc de Sang estará ubicado delante del acceso 1 del Camp d'Esports, de 18.00 a 21.00, y tanto aficionados como ciudadanos podrán sumarse a la campaña de donación de sangre.