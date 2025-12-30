Un Hiopos de dos caras

El Hiopos Lleida se ha convertido en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la ACB, mostrando dos caras completamente opuestas en las doce jornadas que se llevan disputadas. Después de maravillar en las seis primeras, exhibiendo un juego alegre e intenso que le llevó a asaltar el Palau Blaugrana y batir al Baskonia en el Barris Nord, posicionándose para entrar en la Copa del Rey con un balance de 4-2, en las seis siguientes el globo se ha deshinchado por completo para acabar el año encadenando seis derrotas, la peor racha del club en la ACB.

Muchas son las razones que han llevado al equipo a esta situación, que todavía no es alarmante dado que mantiene las tres victorias de margen sobre el descenso. Con las cifras en la mano, el equipo de Gerard Encuentra ha bajado los números que presentaba en las seis primeras jornadas. En este sentido, el Hiopos ha promediado en estas últimas seis derrotas 4 puntos (de 85 a 81), 3 rebotes (de 37 a 34) y 2 asistencias (de 16 a 14) menos que al inicio, además de valorar 11 tantos menos (de 90 a 79) y encajar 12 puntos más (de 84 a 96) por encuentro.

A nivel global de la Liga, es el segundo equipo que menos triples anota (7,7) y menos asistencias (15,4) reparte por partido, el tercero que más faltas comete (26) y el quinto que más balones pierde (16, una más que en las seis primeras jornadas).

Al margen de las cifras, el equipo necesita urgentemente un líder que dirija al equipo y que algunos jugadores, que llegaron con un caché alto, den un paso adelante, como el caso de John Shurna, que está muy lejos de lo que se espera de él. Al margen de cuestiones técnicas y tácticas, el Hiopos también está echando en falta a un líder en el vestuario que haga de acicate en situaciones como la actual, rol que la pasada temporada compartían Rafa Villar y Pierre Oriola, que imprimían la casta y el corazón que el equipo ahora no tiene.

