Albert Aliaga, presidente del Hiopos Lleida: “Encuentra es intocable”

El Força Lleida hizo ayer el tradicional brindis de final de año con la primera plantilla del Hiopos, el equipo U22 y la prensa, un acto en el que su presidente, Albert Aliaga, aprovechó para lanzar un mensaje de optimismo a un entorno que empieza a mostrar su nerviosismo tras las seis derrotas consecutivas encajadas por el equipo. “Es un año que desde el club lo podemos volver a considerar de histórico, porque seguimos creciendo”, dijo, para añadir que “el tema deportivo tiene sus subidas y bajadas y lo que pedimos a la afición es que nos siga apoyando y dando confianza”.

Reclamó que “no debemos perder la perspectiva de quiénes somos y de dónde venimos”, y reiteró que “estamos en un momento histórico para el deporte leridano y el baloncesto en particular. Nuestros aficionados lo han entendido perfectamente y, al margen de darles las gracias, solo les pido perdón porque a veces no estamos a la altura que ellos si están. La afición es el gran tesoro que tenemos y que hay que cuidar, no podemos perderlo nunca”, aseveró.

Antes del acto, el presidente y algunos directivos visitaron a la plantilla tras el entrenamiento para mostrarles su apoyo y recordarles también que “estar en Lleida quiere decir que llevamos el orgullo leridano por bandera. No lo tenemos que perder de vista nunca y que en estos momentos hay que estar más unidos que nunca”, y añadió: “Los jugadores son el ejemplo y el espejo para los niños y niñas de la base, y deben sentirse orgullosos y a la vez responsabilizarse de lo que somos. Es una situación difícil pero no dramática, y saldremos de esta”. Aliaga también se refirió al staff y al director deportivo. “Las figuras de Gerard (Encuentra) y Joaquín (Prado) son intocables, no hace falta comentar nada al respecto. Tenemos que estar todos unidos y orgullosos de formar parte de esta familia, y quien no quiera estar, que lo diga”, sentenció.

No abordó posibles refuerzos ni profundizó en las causas que obligaron al club a descartar a Xavier Castañeda, que está cerca de recalar, precisamente, en el Andorra, rival este viernes de los leridanos. Sí defendió el potencial de la plantilla. “Hemos ganado en el Palau y al Baskonia y hemos demostrado que tenemos plantilla para competir contra todos. Lo único que tenemos que tener claro es que podemos perder, pero hay maneras de perder, y ahí todos tenemos que ser muy duros en eso”, afirmó.

El técnico vuelve a apelar a la unión para ‘salir del bucle’

Gerard Encuentra también tiró por el camino del optimismo como su presidente y volvió a apelar a la unión del vestuario para salir “de este bucle negativo en el que estamos”. Para el técnico, la clave “es animarnos mucho, ir juntos y ayudarnos entre todos”, y tiró del refranero popular para explicar las sensaciones: “Como dice el dicho, ‘Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite’. Estamos en un mal momento, lo tenemos que asumir, e intentar revertir la situación y darnos muchos ánimos”, añadió.

Volvió a defender la actitud de sus jugadores en los entrenamientos y aseguró que “a veces lo que hacemos en los partidos no hace justicia a lo que hacemos en el día a día”, al tiempo que reiteró que es más un tema mental que táctico. “Lo que nos está pasando es que cuando estás en este bucle negativo, estar a seis puntos del rival nos parecen 28 y se nos hace una montaña a la que no puedes llegar, y solo estás a dos triples de empatar. Hay que hacer un reset en esto, porque no éramos tan guapos antes ni tan feos ahora”, indicó Encuentra, que lanzó un claro mensaje a sus hombres. “Necesitamos a los 12 jugadores, jueguen 3 minutos, 31 o no jueguen”, dijo.