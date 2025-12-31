Albert Aliaga, presidente del Hiopos Lleida: “Encuentra es intocable”
Dice que ni el técnico ni Prado están cuestionados y pide al equipo que saque el orgullo para revertir la situación
El Força Lleida hizo ayer el tradicional brindis de final de año con la primera plantilla del Hiopos, el equipo U22 y la prensa, un acto en el que su presidente, Albert Aliaga, aprovechó para lanzar un mensaje de optimismo a un entorno que empieza a mostrar su nerviosismo tras las seis derrotas consecutivas encajadas por el equipo. “Es un año que desde el club lo podemos volver a considerar de histórico, porque seguimos creciendo”, dijo, para añadir que “el tema deportivo tiene sus subidas y bajadas y lo que pedimos a la afición es que nos siga apoyando y dando confianza”.
Reclamó que “no debemos perder la perspectiva de quiénes somos y de dónde venimos”, y reiteró que “estamos en un momento histórico para el deporte leridano y el baloncesto en particular. Nuestros aficionados lo han entendido perfectamente y, al margen de darles las gracias, solo les pido perdón porque a veces no estamos a la altura que ellos si están. La afición es el gran tesoro que tenemos y que hay que cuidar, no podemos perderlo nunca”, aseveró.
Antes del acto, el presidente y algunos directivos visitaron a la plantilla tras el entrenamiento para mostrarles su apoyo y recordarles también que “estar en Lleida quiere decir que llevamos el orgullo leridano por bandera. No lo tenemos que perder de vista nunca y que en estos momentos hay que estar más unidos que nunca”, y añadió: “Los jugadores son el ejemplo y el espejo para los niños y niñas de la base, y deben sentirse orgullosos y a la vez responsabilizarse de lo que somos. Es una situación difícil pero no dramática, y saldremos de esta”. Aliaga también se refirió al staff y al director deportivo. “Las figuras de Gerard (Encuentra) y Joaquín (Prado) son intocables, no hace falta comentar nada al respecto. Tenemos que estar todos unidos y orgullosos de formar parte de esta familia, y quien no quiera estar, que lo diga”, sentenció.
No abordó posibles refuerzos ni profundizó en las causas que obligaron al club a descartar a Xavier Castañeda, que está cerca de recalar, precisamente, en el Andorra, rival este viernes de los leridanos. Sí defendió el potencial de la plantilla. “Hemos ganado en el Palau y al Baskonia y hemos demostrado que tenemos plantilla para competir contra todos. Lo único que tenemos que tener claro es que podemos perder, pero hay maneras de perder, y ahí todos tenemos que ser muy duros en eso”, afirmó.
El técnico vuelve a apelar a la unión para ‘salir del bucle’
Gerard Encuentra también tiró por el camino del optimismo como su presidente y volvió a apelar a la unión del vestuario para salir “de este bucle negativo en el que estamos”. Para el técnico, la clave “es animarnos mucho, ir juntos y ayudarnos entre todos”, y tiró del refranero popular para explicar las sensaciones: “Como dice el dicho, ‘Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite’. Estamos en un mal momento, lo tenemos que asumir, e intentar revertir la situación y darnos muchos ánimos”, añadió.
Volvió a defender la actitud de sus jugadores en los entrenamientos y aseguró que “a veces lo que hacemos en los partidos no hace justicia a lo que hacemos en el día a día”, al tiempo que reiteró que es más un tema mental que táctico. “Lo que nos está pasando es que cuando estás en este bucle negativo, estar a seis puntos del rival nos parecen 28 y se nos hace una montaña a la que no puedes llegar, y solo estás a dos triples de empatar. Hay que hacer un reset en esto, porque no éramos tan guapos antes ni tan feos ahora”, indicó Encuentra, que lanzó un claro mensaje a sus hombres. “Necesitamos a los 12 jugadores, jueguen 3 minutos, 31 o no jueguen”, dijo.