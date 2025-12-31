El leridano Sánchez Jara: “He cumplido un sueño”

Francesc Xavier Sánchez Jara, de 56 años, ha cumplido un sueño, como él mismo asegura, después de clasificarse con la selección de Panamá, donde ejerce de asistente del seleccionador Thomas Christiansen, para el Mundial que se celebrará el año que viene en los Estados Unidos, México y Canadá. Fue una aventura que el leridano comenzó con muchas dudas en enero de 2021, aún en plena pandemia de la covid, pero tras cuatro años, los éxitos le han dado la razón.

Reconoce que estar lejos de casa y de la familia "es lo peor de esta situación, porque vengo 3 o 4 veces al año y solo por unos días, aunque poder hablar y vernos cada día por videollamada ayuda, aunque no deja de ser algo complicado de sobrellevar”, afirma el técnico leridano, que estos días ha regresado a su Almacelles natal para pasar las Navidades con los suyos.

Sánchez Jara inició su carrera de entrenador en la temporada 2013-2014 como ayudante de Albert ‘Chapi’ Ferrer en el Córdoba y luego en el Mallorca, y antes de emprender la aventura panameña formaba parte del cuerpo técnico del Barcelona Legends, equipo de exjugadores del Barça, club que el mismo defendió un año con Johan Cruyff como entrenador. También jugó en el Betis, Racing de Santander, Sporting de Gijón y Osasuna, donde coincidió con Christiansen, con el que ha ligado su futuro deportivo. “Me llamó porque le faltaba un asistente y me dijo si quería ir con él. Me hacía mucha ilusión por el proyecto que había y porque en ese momento no estaba entrenando, pero estar tan lejos de casa y de la familia era algo que me echaba para atrás, aunque al final decidí irme y acerté, porque está siendo una experiencia increíble y, además, con muy buenos resultados”, apunta.

Asegura que estar en un Mundial, del que se quedó a las puertas en la edición de 2022 en Catar, “es lo máximo a lo que se puede aspirar, no hay nada más importante, y para mí ha sido cumplir un sueño”, aunque reitera que el camino “ha sido complicado y ha supuesto mucho sacrificio, estando lejos de la familia, aunque ha valido la pena”. De cara al campeonato que se disputará el próximo verano, el técnico leridano tiene claro que el objetivo de Panamá “es competir, luego ya veremos”, y añade: “Hablamos de países muy buenos. Debutamos con Ghana, que quizás ahora no está en su mejor momento, luego nos medimos a Croacia y acabamos contra Inglaterra. Pasar a la siguiente ronda sería algo histórico, pero lograr un punto ya sería hacerlo mejor que la única vez que Panamá estuvo en un Mundial, en 2018, donde perdió todos los partidos y solo marcó un gol”, explica.